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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, İvrindi, Edremit, Havran), Manisa'nın batısı (Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu, Soma, Akhisar) ve Edirne'nin güneyinde (İpsala, Enez, Keşan) Antalya'nın batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu (Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) ve Mersin il genelinde çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) ve Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/metrekare üstü) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
 30 Ocak 2021 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Artvin çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyıları, Çanakkale, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu'nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 4 derece artması, ülkemizin doğusunda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, İvrindi, Edremit, Havran), Manisa'nın batısı (Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu, Soma, Akhisar) ve Edirne'nin güneyinde (İpsala, Enez, Keşan) Antalya'nın batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu (Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) ve Mersin il genelinde çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) ve Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/metrekare üstü) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu'nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde yeni örtü bırakması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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