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Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek: Tabelası bile yok

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde ağırladığı FETÖ bağlantılı "Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği"nin tabelası bile olmayan paravan dernek olduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın gittiği adreste bir inşaat firmasının deposu bulunuyor. CHP liderine bayrak ve Kur'an veren başkan Ersin Şimşek'in ismi de dernek kurucuları arasında yok.
 30 Ocak 2021 06:15
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Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek: Tabelası bile yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 Eylül 2020'de parti genel merkezinde kabul ettiği Milliyetçi İmam Hatipliler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ersin Şimşek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınında bulunan Mollalar Grubu içerisinde yer alan ayrıca özel kalemi olarak da görev yapan Osman Şimşek'in kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni Şafak'ın "Pensilvanya'dan mesaj mı getirdi" başlığıyla manşetten duyurduğu ziyaretteki Ersin Şimşek ve söz konusu dernekle ilgili dikkat çekici ayrıntılara ulaşıldı.

KURUCULAR ARASINDA DEĞİLMİŞ

Alınan bilgiye göre, Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği, "Üyeleri arasında yardım ve dayanışma" amacıyla 9 Ocak 2020'de kuruldu. Resmi kayıtlarda, 7 kişilik kurucu üyeleri arasında Ersin Şimşek'in adının bile bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun "dernek başkanı" sıfatıyla kabul ettiği Şimşek, yönetim kurulu listesinde de yer almıyor. Kayıtlarda, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ok olarak görünüyor.

HİÇBİR BİLGİ YOK

Söz konusu dernekle ilgili internette de herhangi bir bilgiye rastlanılmaması da dikkat çekti. Birçok derneğin aksine söz konusu derneğin internet sitesi dahi bulunmuyor. Bu nedenle de derneğin kurucularının kim olduğu, kuruluş tarihi, derneğin adresi, iletişim bilgileri ve faaliyetlerine ilişkin bilgilere de ulaşılamıyor.

HAYALET DERNEK

Ancak yapılan araştırmada, kayıtlarda derneğin adresinin Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde göründüğü bilgisine ulaşıldı. Ancak adresteki binada böyle bir derneğin olmadığı ortaya çıktı. Ne binanın dışında ne de binadaki dairelerin kapılarında dernekle ilgili herhangi bir tabela bulunuyor. Adreste belirtilen bina girişindeki "86-B" numaralı yerin ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun kabulü dışında bugüne kadar hiçbir faaliyeti duyulmayan ve "tabela dernek mi?" sorusunu akıllara getiren derneğin, tabelasının dahi bulunmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun ise tabelası dahi bulunmayan ve FETÖ elebaşının en güvendiği adamlarından olan Osman Şimşek'in kardeşi Ersin Şimşek'i parti genel merkezinde misafir etmesi akıllardaki soru işaretlerini arttırdı.

Esnaf: "Böyle bir dernek yok"

Söz konusu dernekle ilgili kayıtlarda belirtilen adresteki esnafla görüştük. Binanın hemen yanında market işleten esnaf, "Yıllardır burada esnaflık yapıyorum, ancak böyle bir dernek ne duydum ne gördüm" dedi. Yine binanın yanındaki bir emlakçı ve berber de yine söz konusu adreste böyle bir derneğin olmadığını, burada daha önce bir kırtasiyenin olduğun ancak şimdi de inşaat firması tarafından depo olarak kullanıldığı söyledi. Başka bir vatandaş ise, "10 yıldır bu mahalledeyim, burada böyle bir dernek yok" diye konuştu.

Mollalar Grubu'nda

Ersin Şimşek'in abisi olan elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Osman Şimşek hakkında FETÖ soruşturmalarına giren ifadelere de ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmalarında yakalanan şüphelilerin ifadelerinde, Osman Şimşek'in adı, "ABD'de Fetullah Gülen tarafından düzenlenen sohbet adı altındaki toplantılara katılan örgüt üst düzey yöneticilerinden" şeklinde geçiyor. Yine başka bir soruşturmada da bir şüpheli Şimşek ile ilgili "Fetullah Gülen'in en yakınında bulunan Mollalar Grubu içerisinde faaliyet yürüten şahıs" ifadelerini kullandı.

EN MAHREM SIRLARI BİLİYOR

FETÖ şemasına göre "özel kalem" yapılanması örgütün ilk ayağında yer alıyor. Direkt Gülen'e bağlı olan özel kalem, elebaşının 'mahrem işleri'ni üstleniyor ve sırdaşı gibi faaliyet gösteriyor. Osman Şimşek'in içerisinde yer aldığı Mollalar Grubu da direkt Gülen'e bağlı olarak çalışıyor. Fetullah Gülen'e tam bir biat içerisinde bağlı kimseler olan mollalar, aynı zamanda müfettiş olarak faaliyet gösteriyor. Herhangi bir ülkede problem çıkması durumunda Fetullah Gülen, çok güvendiği bu mollaları görevlendiriyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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