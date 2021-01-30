İdlib'de yüz binlerce kişi çadırdan kurtarıldı



17 bin 553'ü tamamlanan briket evlere dul kadınlar ve engelliler yerleştirilmeye başladı. Geri kalan briket evler de hazirana kadar tamamlanacak.

Suriye'de Esed rejiminin bombardımanından kaçarak sığındıkları İdlib kırsalında çetin doğa şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren sivillere birer sıcak yuva olacak briket evler hızla tamamlanıyor. AFAD'ın 13 Ocak 2020'de başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına Türk Kızılay, İHH, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Şam Hayır Derneği, Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, briket ev yapma taahhüdüyle destek verdi. Türk halkı da başlatıldığı günden bu yana bir yılı aşkın süre geçen kampanyaya ayni ve nakdi olarak 1 milyar liranın üzerinde bağış yaptı.



HEDEF HAZİRANA TAMAMLAMAK

Bölgede devam eden inşaatları İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yerinde inceledi. İdlib'te savaş öncesi 1 milyon 250 bin olan nüfusun bugün 3 milyon 750 bine yükseldiğini belirten Çataklı, yaklaşık 1,5 milyon insanın kamplarda ve çadırlarda yaşadığını vurguladı. AFAD koordinasyonunda 12 STK ile birlikte başlatılan briket ev çalışmaları hakkında bilgi veren Çataklı, "STK'larla ile birlikte 52 bin 772 briket ev taahhüdü verildi. İdlib'in 124 lokasyonunda çalışmalar başladı. 38 bin 901'i projelendirildi. 27 bin 665'i tamamlandı. 17 bin 553'üne öncelikle dul kadınlar ve engelliler yerleştirildi. Amacımız haziran ayına kadar 50 bin rakamının üzerine çıkmak" dedi.



BATININ SÖZLERİNE KARNIMIZ TOK

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batı dünyasının İdlib'teki drama sessiz kaldığını vurgulayan Çataklı, "Biz dolayısıyla Avrupalıların sözlerine değil icraatlarına bakıyoruz. Yaptıklarında göreceğiz. Sözlerine karnımız tok. Milletimizin gönül zenginliği ile bu çalışmaları sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üstlendik" dedi.



DEVLETİMİZ YAPAMADI

Çadırdan sıcak bir yuvaya kavuşanların ise mutlulukları Yeni Şafak'a yaptıkları açıklamalara yansıdı. Briket evine 4 ay önce taşınan Meryem duygularını şöyle anlattı: "4 çocuğum var. Briket evdeki hayatımız daha huzurlu. Çadırda yaşamak inanılmaz zordu. Eşim hasta yatalak, öyle olunca çok zorlu günlerim oldu. Bizim devletimizin yapamadığını Türkiye halkı yapıyor. İlk bombardımanlar başladığı zaman eşimle evimizi terk etmeyeceğimize kararını vermiştik. Çocukların can güvenliğini düşünerek İdlib'e göç ettik. Çadırda yaşarken hiç böyle bir evim olacağını hayal edemiyordum."



Briket evlerle yeni mülteci krizlerinin önüne geçiliyor.

Kurulan briket evleri gören siviller kendi imkanları ile aynı şekilde briket ev yapıyor.

Briket evlerin yanına okul, cami gibi tesisler de inşa ediliyor.

Pandemi sürecinde İdlib'te çok az Kovid-19 vakası yaşanmış.

Briket evler engellilere göre inşa edildi.

Evler çok güzel yapılıyor

Der Hassan bölgesindeki Vadiettin kampında eşi ve 3 çocuğuyla çadırda yaşayan Halid Mahmud da Türkiye'de yardımseverlerden toplanan bağışlarla yaptırılan briket evlere geçmek istediklerini dile getirdi. Mahmud, "Gördüğünüz gibi yağmur yağdığında yerler çamur oluyor. Burada epey sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'nin yaptığı evler çok güzel. İnşallah daha da güzellerini yaparlar" diye konuştu. Yusra Muhammed Garib de geçmişte çadırda yaşadıklarını, bir süre önce de Meşhet Ruhin bölgesine gelerek briket evde kalmaya başladıklarını söyledi.

Suyun içinde yaşıyoruz

Çadırda 2 yıldan beri hayat mücadelesi veren Hasna, "Tek çadırda 6 kişi yaşıyoruz. Savaşın zorluğunun yanında çadırda yaşamak hayatı daha da zorlaştırıyor. Kışın çadır çok soğuk, yazın ise çok sıcak. Yağmur yağdığında su direk çadırın içine giriyor. Bu soğuklarda suyun içinde uyuyoruz" dedi.