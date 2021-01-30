Postacı ve kargoculara aşıda öncelik
Memur-Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen'in Başkanı Ömer Budak, Sağlık Bakanlığından 43 bini PTT çalışanı olmak üzere 200 bin posta ve kargo çalışanı için aşıda öncelik sırası aldıklarını söyledi
|30 Ocak 2021 06:50
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Sağlık çalışanlarının en ön safta kahramanca mücadele verirken PTT'nin de geri planda büyük bir lojistik destek sağladığını belirten Budak, "Vatandaşın e-Ticaret'e yönelmesi, kargoda patlamaya sebep oldu.
Güvenilir olması açısından PTT de ciddi manada tercih edildi. Çok fazla kişiyle temas halinde bulunmaları, kendi iş yerlerinde sabah bir araya gelmek mecburiyetinde olmaları, kargocuların da sağlığını tehdit etti. Busebeple sektör çalışanlarının ilk etapta aşılanacak olması, oldukça sevindirici" dedi.
Osman Çobanoğlu
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