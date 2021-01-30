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Esnaftan sonra çiftçiye de destek paketi

Çiftçinin kredi borçları ertelenecek, ardından yeniden yapılandırılacak. Gündemde faizlerin sıfırlanması da var
 30 Ocak 2021 07:25
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Esnaftan sonra çiftçiye de destek paketi

Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yönelik destek paketleri açıklayan hükümet, çiftçi borçlarını da gündeme aldı. Çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandığı kredilerin yeniden yapılandırılması için uzun zamandır çalışan hükümet, kredi borçları için adım atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çiftçilerin salgın sebebiyle yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi konusunda ilgili bakanlara talimat verdiği öğrenildi.

ERTELEME VE YAPILANDIRMA

Hazine ve Maliye Bakanlığının çiftçi borçlarının bir yıl veya 6 ay ertelenmesi konusunda hazırlık yaptığı, erteleme süresinin yetersiz olması durumunda ise konunun yeniden değerlendirileceği belirtildi. Ziraat Bankası aracılığı ile çiftçilerin kullandıkları kredi borçlarına uygulanan faizlerin silinmesi veya oranlarının düşürülmesi konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi. Tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullanılan kredileri ödeyemeyen çiftçiler için başlatılan icra takipleri mart ayına kadar ertelenmişti. Bu ertelemenin süresinin de uzatılması da gündemde. Ayrıca AK Parti ekonomi kurmaylarının, ertelemenin yeterli olmayacağı, bu dönemde geliri olmayan çiftçinin borç ödemesinde zora düşeceğini değerlendirerek hasat dönemine kadar ikinci bir erteleme kararını planladığı belirtiliyor.

Yücel Kayaoğlu

Türkiye
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