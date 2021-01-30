CHP ve DEVA'dan 'sistem' ittifakı

Kılıçdaroğlu, Babacan ve beraberindeki heyeti, Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. 1.5 saat süren görüşme iki aşamalı gerçekleşti. Görüşmenin bir bölümüne heyetler katıldı, bir bölümünde ise iki lider baş başa görüştü.

Millliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Görüşmelerde, CHP ve DEVA Partisi arasında "güçlendirilmiş parlamenter sistem" konusunda ortak çalışma kararı alındı. Buna göre heyetler oluşturulacak. Belirlenecek takvim doğrultusunda heyetler arasında ikili görüşme başlayacak. Süreci heyetler götürecek. Genel başkanlar da gerektiğinde tekrar bir araya gelecek. İkili görüşmeler CHP ile DEVA Partisi'yle başlayacak. DEVA Partisi'nin önümüzdeki günlerde ziyaret edeceği diğer partilere de bu teklifi götüreceği belirtildi.

Görüşmede "ittifak" konusunun gündeme gelip gelmediği konusunda kurmaylar, "Önemli olan bir mutabakata varmak, bir diyalog sürecini başlatabilmek, bir istişareyi başlatmak. Bunun ilk başlangıcını yapmış olduk. İttifak başka bir şey diyalog başka bir şey. Onlar şu an gündemde yok. Vakti zamanı geldiğinde değerlendirilecek konular diye düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.