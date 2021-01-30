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Depo olarak kullanılan evde 2 erkek cesedi bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depo olarak kullanıldığı belirtilen bir evde 2 erkek cesedi bulundu. Ölü bulunan kişilerin yakınları hastane önünde toplandı, cesetler otopsi için Hakkari'ye gönderildi
 30 Ocak 2021 08:33
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Depo olarak kullanılan evde 2 erkek cesedi bulundu

Güngör Mahallesi'nde bulunan söz konusu evdeki cesetleri fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri, evde inceleme yaptı. Daha sonra cesetler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ölü bulunan kişilerin yakınları hastane önünde toplandı, cesetler otopsi için Hakkari'ye gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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