Depo olarak kullanılan evde 2 erkek cesedi bulundu

KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI 3, KADRO DERECESİ 7 OLAN MEMUR YEŞİL PASAPORT ALABİLİR Mİ? Devlet memurları için, kazanılmış hak aylık derecesi, kadro derecesi ve emekli keseneğine esas aylık derecesi olmak üzere üç farklı derece bulunmaktadır. Bunlar birbirine eşit olabileceği gibi aynı memur için üçü de farklı olabilir.