1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bizimkiler'e komşu aranıyor

Hemen herkesin aşina olduğu Bizimkiler dizisinin çekildiği apartmanda hareketlilik var! 'Almancıların' yaşadığı daire satılık... Sabri Bey'e komşu aranıyor. Ancak binanın yaşı nedeniyle henüz alıcı çıkmadı
 30 Ocak 2021 08:36
+Aa- Yazdır
Bizimkiler'e komşu aranıyor

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Türk televizyon tarihinin belki de en ünlü apartmanı... 30 - 35 yaşın üzerindeki hemen herkes aşina. Bizimkiler dizisinin çekildiği, her bölümde seyircilerin de kapının önünde buluştuğu o binada 'Almancıların' yaşadığı daire satılık!

Apartmanın yöneticisi Sabri Bey'in hemen üst katındaki bu daire, aslında aylardır satışta olsa da, binanın 40 yaşına merdiven dayamasının da nedeniyle henüz alıcı çıkmadı.

İstanbul Kozyatağı Marmara Caddesi üzerindeki binada yer alan daireyi görmek isteyenler bile sadece fotoğraf çektirmekle yetiniyor. Öyle ki daha önce 640 bin liradan satışı çıkan dairenin fiyatı 560 bin liraya kadar düştü.

1989 yılından 2002 yılına kadar kesintisiz yayınlanan dizi gönüllerde öyle taht kurdu ki, hala sık sık anılır; bir gün yeniden izlemek için vakit kollanır. İşte bu sadık kitle, bugünlerde en çok satılık daireyi konuşuyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ilana dair yüzlerce yorum yapılıyor.

Dönüşüm yaşı geldi

Bu ünlü apartman aslında diziden fazla yaş aldı. Bu kapsamda ilerleyen dönemde kentsel dönüşüm kapsamına alınması muhtemel. Dolayısıyla iç yapısı da oldukça eski olan dairenin alıcısı çıkmış değil.

Satışa çıkaran emlak bürosu, bu masraflar nedeniyle daha düşük fiyatlar teklif edildiğini belirtiyor. Alıcı adayları ise genellikle bölgeyi bilenlerden oluşuyor. Dışarıdan ise, 'Sabri Bey' ve ailesinin yaşadığı o meşhur balkonlu yüksek giriş dairenin balkonunun PVC kaplama ile kapatılması ilk göze çarpan detay oluyor.

Kimler yoktu ki...

Ailemizden biri gibi olan pek çok karakter Bizimkiler dizisi aracılığıyla her hafta evlere konuk oldu. Bunlar arasında 'Kapıcı Cafer' ile Ercan Yazgan, 'Sabri Bey' ile Mehmet Akan ve eşi 'Ayla Hanım' rolüyle Meral Çetinkaya her daim münakaşalarıyla bizi sürükledi.

'Baykuş Cemil' ile Uğurtan Sayıner, 'Katil Yavuz Bey' ile Aykut Oray, 'Tak Tak Sedat' ile Salih Kalyon'un apartman önü atışmaları bir klasikti. 'Almancıların oğlu Halis' ile Ali Uyandıran ve babası 'Davut Usta' rolündeki Selçuk Uluergüven ile köpekleri 'Abadi'yi izlemek hep çok keyifliydi.

Şale Apartmanı...

Bu ilandan hareketle biraz geçmişe gidip, binaya ve çekim serüvenine bakalım. Görür görmez tanıdığımız bu binanın ismi, Şale Apartmanı. Edinilen bilgilere göre, Bizimkiler dizisinin sadece dış çekimlerini için kullanılmış. Şale Apartmanı'nda Kapıcı Cafer'in durduğu camekanlı bölme, asansör ve çekim için elverişli alan olmadığı için iç çekim tercih edilmemiş. Bina ile önündeki ufak bahçeden, hatta 'Katil Yavuz Bey'in sık sık arabasıyla çarptığı meşhur çöp bidonlarına kadar olan alandaki görüntüler zihinlere kazındı. Yine herkes için tanıdık olan iç mekanlar ise aynı yerde birkaç bina ilerideki Emek Apartmanı'nda bulunuyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi: Zorunlu aşıdan taraf değilim
30 Ocak 2021 08:47		 Sahte doktor ilaçlarını pet şişe içerisinde gönderiyor
30 Ocak 2021 08:20
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
30 Ocak 2021 06:30		 Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek: Tabelası bile yok
30 Ocak 2021 06:15
Mozart gemisinden kaçırılan 3 Türk denizci uçakla İstanbul'a geldi
30 Ocak 2021 04:46		 İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı
30 Ocak 2021 03:04
4 gün önce koronaya yakalanan sağlık personeli hayatını kaybetti
29 Ocak 2021 22:28		 'Kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum'
29 Ocak 2021 22:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan balık aldı, esnafla sohbet etti
29 Ocak 2021 21:16		 Seyrantepe Hastanesi martta hasta kabulüne başlayacak
29 Ocak 2021 20:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:47 - Bilim Kurulu Üyesi: Zorunlu aşıdan taraf değilim08:40 - Villa'da doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti08:36 - Bizimkiler'e komşu aranıyor08:33 - Depo olarak kullanılan evde 2 erkek cesedi bulundu08:20 - Sahte doktor ilaçlarını pet şişe içerisinde gönderiyor08:15 - Konya'da feci yangın: Anne- kız hayatını kaybetti
07:59 - CHP ve DEVA'dan 'sistem' ittifakı07:36 - Bilgisayarı olmayan öğrenci kalmasın07:25 - Esnaftan sonra çiftçiye de destek paketi07:10 - Wikipedia FETÖ'cü hainlerin hizmetinde07:07 - Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de06:50 - Postacı ve kargoculara aşıda öncelik
06:40 - İdlib'de yüz binlerce kişi çadırdan kurtarıldı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek: Tabelası bile yok04:46 - Mozart gemisinden kaçırılan 3 Türk denizci uçakla İstanbul'a geldi03:04 - İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı
03:00 - Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
30 Ocak 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bakan Koca: 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü
Wikipedia FETÖ'cü hainlerin hizmetinde
Belediye personeli muhtarlıklarda görevlendirilebilir mi?
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğraflarını yere seren 4 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek: Tabelası bile yok
Postacı ve kargoculara aşıda öncelik
CHP ve DEVA'dan 'sistem' ittifakı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gangnam dansı 1
torpili olmayan insan 3
ateist 4
29 ocak 2021 cüneyt özdemir youtube yayını 1
iç anadolu bölgesi 4
Oryantal 1
amel defteri 1
Keltler 1
araba camının buharlanması 1
öğretmenlerin yüzde 20 zam istemesi 2
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam