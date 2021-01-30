Villa'da doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
|30 Ocak 2021 08:40
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.,
bir villada oğlunun doğum gününü kutlarken yakalandı. Baskına gelen polislere
rüşvet olarak 500 bin TL ve bir yat teklif eden O.K., gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kendisini S.A.K. olarak tanıtan, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak' suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'nın Bayramoğlu Mahallesi'nde bir villada olduğu bilgisine ulaştı.
O.K'nin polis ekiplerine kendisini serbest bırakmaları karşısında para ve yat teklif ettiği iddia edildi.
Villaya baskın yapan polis, O.K.'yı, oğlunun doğum gününü müzik eşliğinde kutladığı sırada yakaladı.
Operasyona gelen polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet
olarak 500 bin TL nakit para ve yat teklif eden O.K., gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Depo olarak kullanılan evde 2 erkek cesedi bulundu
30 Ocak 2021 08:33
|Konya'da feci yangın: Anne- kız hayatını kaybetti
30 Ocak 2021 08:15
|Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğraflarını yere seren 4 kişi gözaltına alındı
30 Ocak 2021 00:37
|Oğlunu bıçaklayan adam pencereden atladı
29 Ocak 2021 22:20
|6 otomobil ve bir ambulans birbirine girdi
29 Ocak 2021 20:51
|Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı
29 Ocak 2021 19:35
|MHP Bismil İlçe Başkanlığına saldırı: Camları kırıp kayıplara karıştılar
29 Ocak 2021 18:09
|Yazıcıoğlu'nun ölümü davasında 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi
29 Ocak 2021 16:58
|Hırsızlar güle oynaya telefon çaldılar
29 Ocak 2021 16:55
|İlkokulda görevli personel, arkadaşının kafasına kürekle vurdu
29 Ocak 2021 15:49