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Diyarbakır'da kadın cinayeti! Demir çubuk sokarak öldürdü

Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde 4 ay önce O.Ç. (43), kendisini aldattığı şüphesiyle iki çocuk annesi eşi N.Ç'yi (30) vahşice öldürdü. Katil koca ifadesinde 'ben başına vurdum öldü, sonra genital bölgesine çubuk soktum' dese de , otopside talihsiz kadının genital bölgesine sokulan demir çubuk sonucu öldüğü belirlendi.
 30 Ocak 2021 09:22
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Diyarbakır'da kadın cinayeti! Demir çubuk sokarak öldürdü

Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde 4 ay önce eşini öldürdükten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giden O.Ç eşinin kafasına vurup yaraladığını, hatta ölmüş olabileceğini belirterek teslim oldu. Kadının yaşıyor olabileceği ihtimali üzerine vakit kaybetmeyen jandarma timleri anında eve gitti. İçeri giden jandarma timleri üzeri battaniye ile kapatılmış kadının ağız ve burun kısmının sıkı bir şekilde koli bandı ile bantlanarak bağırıp yardım istemesinin önüne geçildikten sonra öldürüldüğünü belirledi. Aynı şekilde kadının kollarının da sıkı şekilde koli bandıyla bantlandığı tespit edildi. Kadının cansız bedeniyle karşılaşan ekiplerin ihbarı üzerine olay yerinde gelen 112 ekipleri kadının cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk etti. Otopsi raporuna göre, N.Ç'nin ensesinde 4 santimlik kırık ve çökme olduğu, saçlarında ve saç köklerinde yoğun miktarda kan pıhtıları, boyun bölgesinde yoğun ve dağınık biçimde ekimoz (Morluk) ve yara izleri tespit edildi.

VAJİNAL BÖLGESİNE DEMİR ÇUBUK SOKTU

Rapora göre, kadının kol ve bacaklarında ayrıca katil kocası tarafından çizilen yoğun tükenmez kalem izleri belirlenirken, cesedin genital bölgesinde vücudunu saran koli bandıyla birleşik şekilde vajinal bölgesine sokulan bir demir çubuk olduğu bildirildi. Rapora göre, kadının öldürülmeden önce el ve ayaklarının, vücudunun koli bandıyla bantlanıp hareketsiz bırakıldığı, ardından da yardım çığlığında bulunabileceği için sesinin duyulmaması amacıyla ağız ve burun kısmının da bantlandıktan sonra kocası tarafından elbisesinin çıkarıldığı ve vajinal bölgesine sokulan demir çubuk sonucu meydana gelen yoğun kanamadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOCUKLARININ YANINDA BU VAHŞETİ YAPTI

Raporda, kadının kafasında ölüme neden olabilecek travmatik bulguya rastlanmadığı, kesin ölüm nedeninin genital bölgeye sokulan demir cisimden kaynaklandığı bildirildi. Tutuklanan O.Ç hakkında Canavarca hisle eşi kasten eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın eşini öldürürken kullandığı canice yöntemlerin toplum vicdanını sızlattığı, öldürme amacına ulaşırken de uyguladığı yöntemlerin orantısız, vahşi, gereksiz eğilim sergileyen psikolojik güdüyle işlediği vurgulandı. Sanığın eşini hemen öldürebilecek bir imkana sahip olmasına rağmen bilerek ve isteyerek maktulün vajinasına ölümüne neden olacak şekilde demir çubuk sokarak, burnunu ise yüzünün içine kaçacak şekilde bantlayıp nefessiz bırakarak N.Ç'ye acı ve ızdırap çektiren davranışlarla canavarca hisle evde çocukları olmasına rağmen eşini acı çektirerek öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ERTELEME ALMIŞ

Cani adam ifadesinde, eşiyle 13 yıllık evli olduklarını ve bu evlilikten iki çocukları olduğunu belirterek, "Karımın başkalarıyla ilişkisi olduğunu düşünüyordum. Konuyla ilgili eşimle defalarca konuştum. Buna bir son vermesini, verdiği taktirde onu kabul edebileceğimi, hatta istiyorsa boşanabileceğimizi söyledim. Eşim kesinlikle başkalarıyla gönül ilişkisi olduğunu kabul etmedi. Boşanmak da istemedi. Ancak eşimin dudaklarında ve kollarında diş izlerine rastladım. Bunu görünce başkalarıyla ilişkisi olabileceğinden şüphelendim. Olay günü de kendisinden şüphelendiğim için kapı kilidine işaret koydum. Uyandığımda eşim yanımda yoktu. Odadan çıkınca eşini gördüm. Neden yanımda olmadığını sorunca tuvalete gittiğini söyledi. Ancak kapı kilidindeki işaretten, kol, bacak ve dudaklarındaki diş izlerinden yalan söylediğini anladım. Bunun üzerine tartıştık. Bende bağırmaması için ağzını bantladım. Sonra vücudundaki cinsel ilişkiye ait olduğunu düşündüğüm izleri tek tek tükenmez kalemle işaretledim. Eşimin kafasına cop benzeri sivri bir cisimle vurdum. Birkaç kez de ölmesi için kafasını beton zemine vurdum. Ölüp ölmediğini anlayamadım. Ben de kendimi kaybetmiştim. Çok pişmanım" dedi. Mahkemede alabileceği cezadan kurtulabilmek için akıl hastası numarası yapan katil O.Ç Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Ancak akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu, cezai sorumluluğunun tam olduğu rapor edildi. Katil O.Ç'nin daha önce de eşine şiddet uyguladığı için Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıp kasten eşini yaramamak suçundan ceza aldığı ve bu cezasının ertelendiği öğrenildi.
Sabah
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