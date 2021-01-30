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Gıdada ihracata ön izin şartı

Fiyatlarda kalıcı düşüş için harekete geçen Gıda Komitesi, sepette fiyatı artan ürünlerin ihracatına ön izin şartı getiriyor. Gümrük ve tarife uygulamaları ile stok-piyasa takibi yapılacak
 30 Ocak 2021 09:40
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Gıdada ihracata ön izin şartı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak stratejiler ele alındı.

Toplantıda, gıda fiyatlarındaki artış, salgının etkisi ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Üretimde maliyetleri düşürecek, kalıcı düşüşü sağlayacak yapısal çözümler masaya yatırıldı. Bunlar arasında fiyatları en yüksek artanlar arasında yer alan ayçiçek yağı, tavuk, yumurta, un gibi ürünleri vatandaşın daha ucuz tedarikinden vergi ayarlamasına, tarife kontenjanından erken uyarı sisteminin hızlandırılmasına kadar birçok başlık bulunuyor.

GÜNDEMDE 4 BAŞLIK VAR

Gıda Komitesi Toplantısı'na Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı. 20.00'da başlayan toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmeler ve bu yıla ilişkin beklentilerin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası arz ve talep gelişmeleri, salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alındı. Komitenin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim, fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırıldı" denildi. Tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmalarının Gıda Komitesi'ne sunularak, kurumlar arası işbirliğinin çerçevesinin belirlendiği kaydedildi.

STOK VE PİYASA TAKİBİ YAPILIYOR

Bütün illerde planlama yapılarak arz açığı olan ürünlere öncelik verilerek, stok ve piyasa takibini etkinleştirecek düzenlemeler yapılacak. Edinilen bilgiye göre, üretim, ticaret, stoklama, dağıtım, ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirleri, bazı gıda ürünlerinde eksiklik yaşanmaması yapısal adımları devreye alınacak. Spekülatif artışlara meydan vermemek için gümrük vergileri ayarlanacak, tarife kontenjanı açılabilecek. Arz açığı olan ürünlere öncelik verilecek, stok, piyasa takibi etkinleştirilecek.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Son dönemde fahiş zam yapan firmalara karşı mücadele başlatıldı. Ticaret Bakanlığı da 81 il genelinde bir yandan market ve toptancı denetimini artırırken Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetim elemanları ve belediye zabıtalarının katılımıyla üretici denetimine başlandı. Denetimler kesintisiz devam edecek.

VATANDAŞA UCUZ TEDARİK İMKANI

Fiyat artışının en yüksek olduğu sebze, meyve, ayçiçek yağı, tavuk, yumurta, un gibi ürünlere vatandaşın daha ucuz tedariki sağlanacak. Enflasyon sepetinde fiyatları artan ürünlerden ihracata konu olanlarda ön ihracat izni seçenekler arasında bulunuyor. Stratejik ürünlerde yerli üretim artırılacak, girdi maliyetlerinde dışa bağımlılık azaltılacak. Gıda ürünlerin iç piyasada makul seviyelerde tutulması için gerekli tedbirler hızla devreye alınacak. Üretim planlamasına yönelik destekleme politikaları güçlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri, TMO, Türkşeker, Et ve Süt Kurumu gibi kurumlar regülasyon noktasında daha etkin kullanılacak.

Hazal Ateş
Sabah
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