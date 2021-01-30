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Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 30 artırıldı

İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 7,5 olarak uygulanmakta iken yüzde 30 zam yapılarak yüzde 10 olarak tespit edildi. 1 trilyon vergi gelirinin yer aldığı 2021 yılı bütçesinde özel iletişim vergisinden 4 milyar 431 TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. 2020 yılında bu vergi türünden 4 milyar 134 milyon TL vergi geliri elde edilmişti. Özel iletişim verginin, 2021 yılı toplam vergi geliri bütçedeki payı binde 4 oranındadır.
 30 Ocak 2021 09:45
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Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 30 artırıldı

İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.

1 trilyon vergi gelirinin yer aldığı 2021 yılı bütçesinde özel iletişim vergisinden 4 milyar 431 TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. 2020 yılında bu vergi türünden 4 milyar 134 milyon TL vergi geliri elde edilmişti. Özel iletişim verginin, 2021 yılı toplam vergi geliri bütçedeki payı binde 4 oranındadır

Bütçe gelirleri için tıklayınız

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/3-a-Genel-Bütçeli-Kamu-İdarelerinin-2020-Yılı-Gelirleri-ile-2021-2022-Dönemi-Gelir-Tahminleri.pdf
Anadolu Ajansı
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