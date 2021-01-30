Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor

ÖĞRENİM KREDİ BORCUMU MAL BEYANINA YAZMALI MIYIM? 3628 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince, alınan net ücretin, beş katı tutarındaki borçların (devlet ve özel fark etmez), mal bildirim beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Yine aylık alınan net ücretin, beş katı tutarındaki alacakların da beyan edilmesi gerekmektedir.