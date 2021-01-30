Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor
|30 Ocak 2021 09:52
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Gece saatlerine kadar bölge genelinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zamanla bölgenin doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtına, rüzgar ile yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
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