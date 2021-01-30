Çalışan evde mi kalsın ofise mi gelsin?

Koç Topluluğu'nun 35 bin çalışanı için evden çalışmayı kalıcı hale getirdiğini açıklaması, gözleri iş ve emek piyasasına çevirdi. Pandemi ile birlikte bir anda hayatımıza giren evden çalışma konusunda Koç'un attığı bu radikal adımın yankıları sürerken, SABAH bu uygulamaya Türk iş dünyasının nasıl baktığını araştırdı. Uygulamanın mimarı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Koç'un bu adımının iş dünyasına örnek teşkil ettiğini söyledi. Uygulamaya büyük ilgi olduğunu söyleyen Akkol, "İş dünyası bizi arıyor ve bilgi almaya çalışıyor. Sisteme nasıl geçtiğimizi anlamaya çalışıyorlar" dedi. Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Bu konuda konunun uzmanlarına rapor hazırlatıyoruz" diye konuştu.

İşveren ve işçiler pandemi ile birlikte artık 'yeni normal' haline gelen uzaktan çalışmanın kalıcı hale gelip gelmeyeceği konusunda çalışıyor. İki taraf da çeşitli araştırmalar yaparken dünya örnekleri de incelenerek buradan çıkan sonuçlara göre bir sistem yaratılması hedefleniyor.

İŞÇİ SENDİKASI NE DİYOR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:

UZMANLARA RAPOR HAZIRLATIYORUZ

Çalışma yaşamında gündeme gelen uzaktan çalışmanın kalıcı hale gelmesi konusunun en önemli muhataplarından biri konumundaki Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Salgın iş yaşamında köklü değişiklikler yarattı. Bu dönemde evden çalışma bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. Koç'un açıkladığı zorunlu evden çalışma önemli bir gelişme. Çok geniş kitleleri doğrudan ilgilendiren bu konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

KONU BIZIM DE TAKİBİMİZDE

1 milyon 200 bin çalışanın başında olmalarının kendilerine sorumluluklar yüklediğini söyleyen Atalay, şunları kaydetti: "Uygulamanın kalıcı hale getirilmesi konusunda fikir beyan edeceğiz. Ancak bundan önce konunun uzmanlarından bir çalışma yapmalarını istedim." Uzman bir ekiple Türk-Metal Sendikası'nın bir rapor hazırladığı bilgisini veren Atalay, "Rapordan çıkan sonuca göre değerlendirme yapacağız. Artılarınıeksilerini görüp fikrimizi kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

İŞVEREN SENDİKASI NE DİYOR?

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol:

HAK KAYBI SÖZ KONUSU OLMAYACAK

Bu kararı, Koç Topluluğu çalışanlarıyla yaptıkları anket sonucunda aldıklarını söyleyen Özgür Burak Akkol, "Sisteme geçirdiğimiz çalışanlarımızın yüzde 99'u bir zorunluluk olmadığı halde evden çalışıyor. 105 bin çalışanımız var. Bazı arkadaşlarımız sosyalleşme ihtiyacı duyduklarını söylüyor. Ofislerimiz açık. İsteyen gelip çalışabiliyor." Çalışanların hak kaybı olacağı yönündeki iddiaların ise mesnetsiz olduğunu dile getiren Akkol, şunları söyledi: "Hiç kimsenin en ufak bir hak kaybının olması söz konusu değil. Başta trafik olmak üzere birçok konuda ciddi kazanımları oldu. Hatta çalışanlarımızın evde kullandıkları interneti bile karşılıyoruz. Bu sisteme geçenlerin büyük çoğunluğu da zaten sendikalı." İş dünyasına örnek olacak bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen Akkol, TİSK olarak evden çalışma uygulamaları ile ilgili iş dünyasına yönelik bir rehber hazırladıklarını anlattı. "Bu konuda ülkemizde bilgi ve uygulama eksiği var. Batı'daki örnekleri inceleyerek bu ihtiyaca cevap vermeyi planlıyoruz" diye konuşan Akkol, uygulamanın yasal zemine oturtulması çağrısında bulundu.

PATRONLAR NE DİYOR?

PAZAR NE GÖSTERİR BAKMAK LAZIM

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Zorlu Holding'in patronu Ahmet Nazif Zorlu, "Batı'da yıllardır bu uygulama vardı. Bizde pandemiyle gündeme geldi. Kalıcı hale getirme konusunda pazar ne gösterecek bakmak lazım" dedi. Uzaktan çalışmanın artıları olabileceği gibi eksilerinin de olabileceğini dile getiren Zorlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu hesap kitap işi, üretimde elbette bunu uygulamak mümkün değil. Dönüşümlü başlamak da bir seçenek. Bu konuda piyasayı izlemenin daha doğru olacağını düşünüyorum."

DEVAM ETTİRMEYİ PLANLIYORUZ

Uzaktan çalışma konusunda pandemide ciddi tecrübe edindiklerini söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Pandemide hızla geçtiğimiz uzaktan ve esnek çalışma düzenini, işlerimizin gerektirdiği ölçüde devam ettirmeyi planlıyoruz. Çalışanlarımızla anket ve görüşmeler neticesinde iş süreçlerimizle uyumlu olacak bir model yapılandırdık. Bu modeli çalışanlarımızın esenliği ve verimliliği ile birlikte sürdürülebilirlik odağı üzerine kurguladık. Çalışanlarımızın dijital ayak izini arttırarak karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz."

ZORUNLU İŞ DIŞINDA İKİ MODELİMİZ VAR

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, esnek çalışmayı 2013'ten bu yana, uzaktan çalışmayı ise 2016'dan bu yana uyguladıklarını belirterek şunları söyledi: "Çalışanlarımızın haftada bir gün farklı bir lokasyonda çalışabildikleri mevcut uygulamamız, pandemi nedeniyle 2020 Mart'tan itibaren sürekli ve dönüşümlü evden çalışma sürecine evrildi. "Adresimiz Farklı, Konumumuz Aynı" söylemimiz çerçevesinde, ilk olarak 1 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki saha satış kadrolarımızı uzaktan çalışma düzenine geçirdik. Bölge ofislerini de çalışanlarımıza açtık. Zorunlu işler dışındaki tüm işlerimizi mekandan bağımsız ya da hibrit yürütülür hale getirmeyi hedefliyoruz."

YAPIMIZA UYMUYOR

Faaliyet gösterdikleri hastane, market, tarım arazileri gibi alanların toplumun kritik ihtiyaçlarına yanıt verdiğini söyleyen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Ayrıca satış ekiplerimizin de lokasyonlarında bulunması gerekiyor" dedi. Uzaktan çalışmanın yapılarına uygun olmadığını söyleyen Özilhan, şunları kaydetti: "Ofis hayatının hem verimlilik hem de kurumsal kültürün korunması yönünde önemli bir yeri var. Teknolojik imkanlarla iş yapış süreçlerimizi güncelleyerek yenilikçi iş modelleri oluşturuyoruz ama ofisten tamamen uzaklaşma konseptini gerçekçi bulmuyorum."

HİBRİT ÇALIŞMA SİSTEMİ

Pandemi sonrasında hibrit çalışma sisteminin yaygınlaşacağını söleyen Vodafone CEO'su Engin Aksoy, "Ekibin bir kısmının evden çalıştığı, bir kısmının ise sahada olduğu, iki tarafın da entegre olarak birbirini beslediği bir düzen oluşacak. Yeni normallerimizden biri hibrit çalışma şekli olacak. Uzaktan çalışmadan yola çıkarak 'yeni nesil çalışma sistemi'ni uygulamaya başladık. Kişiler, istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışabiliyor. Bu sistemle pandemiden bu yana çağrı merkezimizde 1.400'e yakın yeni istihdam sağladık."

YILLAR ÖNCE BAŞLADIK

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, pandemi nedeniyle oluşan yeni düzene sıkıntısız uyum sağlayan şirketlerin başında geldiklerini söyledi. Bunda yıllar önce başlattıkları dijital dönüşüm süreçlerinin büyük rol oynadığını söyleyen Demir, şunları kaydetti: "Pek çok şirket zorunlu olarak uzaktan çalışma modeline geçti. Biz 2016'dan bu yana ayda 4 gün evden çalışıyoruz, çalışanlarımız 'ofistasyon' uygulamamız sayesinde istediği plazamızdan çalışabiliyor. Tüm birimlerde verileri dijital veri ekranları sayesinde anlık olarak izleyebiliyoruz."

YÜZDE 97 OLUMLU BULDU

PepsiCo Türkiye de uzaktan çalışmayı kalıcı ve planlı bir kurum kültürü haline getiriyor. İlk olarak Türkiye'de hayata geçen uygulama, 'çalışma şekli', 'yan haklar' ve 'ait hissetme' olmak üzerek üç ana başlıkta gelişecek. Yıllardır esnek çalışma modelini uyguladıklarını söyleyen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, "Yeni hibrit modelimizde ofisimiz her gün gelmek zorunda olduğumuz bir ortamdan ziyade odaklı kullanım mekanı haline gelecek. Zamanımızı çok daha iyi kullanırken işimizi daha iyi yapabilecek verimliliği sağlayacağız" diye konuştu.

Aksel, yapılan anketlerde çalışanların yüzde 97'sinin bu değişimi olumlu bulduğunu söyledi.

Feride Cem