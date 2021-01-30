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DSİ 6 ilde arazi toplulaştırması yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sivas, Yozgat, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş ve Niğde'de arazi toplulaştırması gerçekleştirecek
 30 Ocak 2021 10:15
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DSİ 6 ilde arazi toplulaştırması yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sivas, Yozgat, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş ve Niğde'de arazi toplulaştırması gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, Sivas, Yozgat ve Kayseri'deki 57 yerde kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.

Tokat'ta da Merkez ve Pazar ilçelerinde belirlenen 4 yerde arazi toplulaştırmasına gidilecek.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki 19 alan ile Niğde'nin Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyü için de arazi toplulaştırması yapılacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı alanların "yayla alanı" olarak ilan edilmelerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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