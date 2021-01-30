Yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlandı
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlanarak yürürlüğe girdi.
|30 Ocak 2021 10:47
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Yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlandı
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yurt dışı harcırahlarına dair karar:
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