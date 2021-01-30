Yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlandı

BAKAN AKAR, ANITKABİR'İ GÖRMEK İSTEYEN HİRA'YI DAVET ETTİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kızı Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesini Ankara'ya davet etti. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında görevli rütbeli askerler, Yeni Mahalle'de yaşayan Karahan ailesini ziyaret etti. Aile bireyleriyle bir araya gelerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetini ve selamını ileten komutanlar, baba Karahan'ın yaptığı çalışma karşısında duygulandıklarını dile getirdi.