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Yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlandı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 30 Ocak 2021 10:47
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Yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlandı

Yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlandı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yurt dışı harcırahlarına dair karar yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yurt dışı harcırahlarına dair karar:

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Memurlar.Net
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