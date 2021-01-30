Şevval Sam ile annesi Leman Sam'a restoranda yemek cezası
Şevval Sam, önceki akşam pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi. Emniyet güçleri ikiliye 3 bin 185'er lira para cezası kesti,.
|30 Ocak 2021 10:49
|+Aa- Yazdır
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'deki evinin altında bulunan bir mekanda annesi Leman Sam'la yemek yedi.
POLİS ŞAŞKINLIĞI
Pandemi kuralları gereği müşteri kabul etmemesi gereken mekana giden anne-kız, polislerin gelmesiyle büyük şok yaşadı.
Şaşkınlıktan ve panikten ne yapacaklarını şaşıran ikiliye, emniyet güçleri 3 bin 185'er lira para cezası kesti. Anne-kız muhabirlerin soruları yanıtsız bıraktı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|KVKK, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti
30 Ocak 2021 11:37
|Diyanet çevrim içi etkinliklerle yaklaşık 3 milyon kişiye aile eğitimleri verdi
30 Ocak 2021 11:18
|Ebeveynlere video paylaşım platformlarında 'otomatik oynatmayı' kapatın önerisi
30 Ocak 2021 11:17
|Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' genelgesi
30 Ocak 2021 10:43
|DSİ 6 ilde arazi toplulaştırması yapacak
30 Ocak 2021 10:15
|Gıdada ihracata ön izin şartı
30 Ocak 2021 09:40
|Gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi için kurumlar arası işbirliği
29 Ocak 2021 22:57
|Rektörlük, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı
29 Ocak 2021 22:03
|56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
29 Ocak 2021 21:14
|İkinci el cep telefonu satışında standartlar belirlendi
29 Ocak 2021 20:20