Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklarla karlı olacak.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan yer yer 6 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 3, Hakkari'de sıfır ve Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.