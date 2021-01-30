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MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavını 2 ila 4 Mart 2021 tarihleri arasında esınav olarak uygulanacak
 30 Ocak 2021 11:09
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MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı

MEB unvan değişikliği sınavı için başvuramayan adaylar için yeniden başvuru alacağını açıkladı. Sınav 2 ila 4 Mart 2021 tarihleri arasında e-sınav olarak uygulanacak

İşte resmi yazı:

Memurlar.Net
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