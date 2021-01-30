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Kırklareli'nde ormanda 2 ceset bulundu
Cesetlerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin ediliyor
|30 Ocak 2021 11:13
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda 2 erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilce köyünde ormanlık alanda 2 kişinin hareketsiz yattığını gören Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin donarak öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu bölgeden alınarak Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetlerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin ediliyor.
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