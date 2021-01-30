Yapılandırmada başvuru için son 3 gün
|30 Ocak 2021 11:00
|+Aa- Yazdır
- Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında başvuruda son 3 güne girilirken, bugüne kadar 105 milyar 712 milyon liralık alacak yapılandırıldı.
AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edindiği bilgilere göre, mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara yoğun ilgi gösteriyor.
Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 7 milyon 349 bin mükellef başvuruda bulundu, bu kapsamda 8 milyon 770 bin dilekçe işleme alındı.
Bugüne kadar 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırılırken, alacaklara karşılık 3 milyar 678 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.
- Yapılandırmada süre uzatılmayacak
17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.
Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların son günü beklemeden başvurularını yapmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gidilmeksizin, elektronik ortamda yapılması sağlık açısından önem arz ediyor.
- Ödemeler için son gün 1 Mart
Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.
Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak.
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'İhracatçılarımızın faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz'
30 Ocak 2021 11:22
|Esnaftan sonra çiftçiye de destek paketi
30 Ocak 2021 07:25
|YHT projeleri uzakları yakın edecek
29 Ocak 2021 22:10
|'Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaştı
29 Ocak 2021 14:26
|Bakan Varank: Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak
29 Ocak 2021 13:15
|Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek
29 Ocak 2021 11:38
|Bor yüklü tren Çin'e gitmek üzere yola çıktı
29 Ocak 2021 11:27
|AB fonlarıyla Kilis'e 300 yataklı yeni hastane yapılacak
28 Ocak 2021 23:02
|Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
28 Ocak 2021 22:26
|Dünya turizminin en kötü yılı 2020 oldu
28 Ocak 2021 21:00