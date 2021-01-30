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'İhracatçılarımızın faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz'

"UR-GE desteklerimiz kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyeceğiz"
 30 Ocak 2021 11:22
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'İhracatçılarımızın faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın desteklenmesine yönelik 2 yeni destek mekanizmasının hayata geçirildiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, ihracatın desteklenmesine yönelik olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz." ifadesini kullanan Pekcan, şunları kaydetti:

"Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Ayrıca bugün yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçı şirketlerimizin en etkin kullandığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesine (UR-GE) yönelik desteklerimiz kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyeceğiz."
Anadolu Ajansı
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