'İhracatçılarımızın faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz'
|30 Ocak 2021 11:22
|+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın desteklenmesine yönelik 2 yeni destek mekanizmasının hayata geçirildiğini bildirdi.
Bakan Pekcan, ihracatın desteklenmesine yönelik olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz." ifadesini kullanan Pekcan, şunları kaydetti:
"Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Ayrıca bugün yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçı şirketlerimizin en etkin kullandığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesine (UR-GE) yönelik desteklerimiz kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yapılandırmada başvuru için son 3 gün
30 Ocak 2021 11:00
|Esnaftan sonra çiftçiye de destek paketi
30 Ocak 2021 07:25
|YHT projeleri uzakları yakın edecek
29 Ocak 2021 22:10
|'Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaştı
29 Ocak 2021 14:26
|Bakan Varank: Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak
29 Ocak 2021 13:15
|Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek
29 Ocak 2021 11:38
|Bor yüklü tren Çin'e gitmek üzere yola çıktı
29 Ocak 2021 11:27
|AB fonlarıyla Kilis'e 300 yataklı yeni hastane yapılacak
28 Ocak 2021 23:02
|Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
28 Ocak 2021 22:26
|Dünya turizminin en kötü yılı 2020 oldu
28 Ocak 2021 21:00