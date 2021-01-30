Diyanet çevrim içi etkinliklerle yaklaşık 3 milyon kişiye aile eğitimleri verdi

- Diyanet İşleri Başkanlığı, "Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri Projesi" kapsamındaki çevrim içi etkinliklerle 2 milyon 864 bin 454 kişiye aile eğitimleri verdi.

Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aileye yönelik eğitimlerin verimli olması ve bir standardın oluşturulması amacıyla 17-19 Ağustos 2020'de, çevrim içi eğitim tecrübesi olan 12 ilin katıldığı "Pandemi Sürecinde Aileye Yönelik Hizmetler Bağlamında Yeni Perspektifler Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda bu alanda bir proje uygulamanın faydalı olacağı konusunda tavsiye kararı alınmasının ardından salgın sürecinin sağlıkla atlatılabilmesi ve aileyi ayakta tutan değerlerin canlı tutulabilmesini sağlamak amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri Projesi" uygulanması kabul edildi.

Bu kapsamda 12 Ekim 2020-31 Aralık 2021 arasında 3 aylık periyot halinde beş dönemden oluşan eğitimleri yapılması kararlaştırıldı. Ardından eylül-aralık aylarındaki birinci dönemde "Aile" ile "Aile ve Sosyal Hayat" ana başlıklarında 12 haftada 24 program düzenlendi.

- "Konular moderatör eşliğinde, bir konuşmacının katılımıyla anlatılıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sema Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Dini Rehberlik Büroları (ADRB) tarafından yapılan çalışmaların Kovid-19 salgını sürecinde çevrim içi ortama taşındığını belirtti.

Bu kapsamda salgın sürecinde ailelere yönelik eğitimlerin haftalık olarak belirlendiğini ve konuların moderatör eşliğinde bir konuşmacının katılımıyla anlatıldığını aktaran Yiğit, "Konular belirlenirken daha ziyade evlerde geçirilen vakitlerin daha nitelikli ve sağlıklı olarak geçirilmesi ve bunun bir artı değer haline dönüştürülmesini hedef aldık. Özellikle modern hayatın getirmiş olduğu bir sonuç olarak aile fertlerinin birbirleriyle bir araya gelememesi ve birlikte zaman geçirememesi neticesinde yaşanan birtakım sorunlar vardı. Aslında Kovid-19 süreci bu durumu tam tersine çevirmiş oldu." diye konuştu.

- "Proje sadece 81 il merkezinde uygulandı"

Yiğit, salgını sürecinde sağlık konusunun ön plana çıktığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Proje sadece 81 il merkezinde uygulandı, ilçelerde uygulanmadı. 81 ildeki 24 programın toplam katılım ve izlenme sayısı 2 milyon 864 bin 454. Bu, yaklaşık 3 milyon insana ulaştığımız anlamına geliyor. Çünkü sonrasında bunlar kayıt olarak hesaplarda tutuluyor ve görüntüleme oranlarıyla da belki süreç içerisinde 3 milyonun üzerine çıkacak. Yoğun katılımın olduğu iller arasında Antalya, Tokat ön plana çıktı. Tabii Ankara ve İstanbul her zaman potansiyeli yüksek olan iller ama bu süreç içerisinde gördük ki diğer illerimizde de bu konu ciddiye alındı."

Çevrim içi düzenlenen etkinliklerin başarı oranının, takipçi sayısına göre ölçüldüğüne dikkati çeken Yiğit, "Halkımızdan talebimiz bu hesaplarımızın takibe alınması, yapılan programlara ilgi gösterilmesi konusunda olacak. Özellikle sosyal medya hesaplarından 'Diyanet' ve bulundukları ilin ismi artı 'ADRB' olarak hesapları ararlarsa bu hesaplara ulaşıp programlarımızı takip edebilirler." dedi.

- İlk dönem işlenen konular

Birinci dönem yapılan eğitimlerde "Aile" ana başlığında "Aileyi Ayakta Tutan Değerler", "Kur'an ve Sünnet Perspektifinde Ailede İletişim", "Ailede Sorumluluk Bilinci", "Bedenimiz Emanettir (Beden Sağlığını Koruma Sorumluluğu)", "Kur'an-ı Kerim'de Baba Örnekleri", "Hikmet ve Tecrübeleriyle Büyüklerimiz", "Aile Bireylerinin Şiddetten Korunması 1 (Dini Referanslar)", "Aile Bütünlüğünü Korumak", "Boşanma Sürecinde Manevi Destek", "Bağımlılıktan Korunmada Manevi Değerlerin Önemi", "Ailede Mahremiyet" ve "Ailede Zaman Bilinci" konuları ele alındı.

"Aile ve Sosyal Hayat" ana başlığında ise "Süper Annelik Sendromu", "Ailede İletişim", "Çocuklarda Başarı Algımız (Ailelerin Çocukları Üzerindeki Akademik Başarı Baskısı)", "Hastalıklardan Korunmada Sağlıklı Beslenmenin Önemi", "Çocuğun Kişilik Gelişiminde Babanın Rolü", "Yaşlılık Psikolojisi ve Yaşlılarla İletişim", "Aile Bireylerinin Şiddetten Korunması 1 (Hukuki Boyut)", "Ailede Kriz Yönetimi", "Boşanmada Süreç Yönetimi", "Ailede Gencin Konumu (Çocuk mu Yetişkin mi?)" "Pandemi Sürecinde Çocukların Ruh Sağlığını Koruma" ile "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" işlendi.

Müftülüklerin çevrim içi programlarının yoğunluğu nedeniyle 4 Ocak'ta başlayan, haftada bir eğitimlerin yapıldığı ikinci dönem eğitimlerinde ise "Zor Zamanlardan Güçlenerek Çıkmak (Pandemi döneminde yaşanan zorlukları fırsata dönüştürüp bireyin psikolojisini ve aile bağlarını güçlendirme yolları)", "Kul Hakkı: Salgın Tedbirlerine Uymak", "Salgın Sürecinde Aşırılıktan Kaçınmak (Temizlik ve alınacak tedbirler konusunda ölçülü olmak)", "Ailede Tasarruf Bilinci (İsraftan kaçınmak)", "Ümidi Kaybetmemek (Hastalıklardan, yaşanılan kayıplardan sonra hayata küsmemek, yas sürecini yönetebilmek)" ve "Ailede Manevi Eğitim Fırsatı: Üç Aylar" konuları ele alınıyor.