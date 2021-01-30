Ebeveynlere video paylaşım platformlarında 'otomatik oynatmayı' kapatın önerisi

- Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, ebeveynlere video paylaşım platformlarındaki "otomatik oynatmayı" kapatıp yerine "ebeveyn kontrolü"nü açmalarını tavsiye etti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ev içinde vakit geçirme süresinin arttığını belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarına daha fazla vakit ayırdığından gün içinde kendilerine zaman yaratmak için evlatlarının eline cep telefonu ya da tablet vererek kenara çekilebildiğini söyleyen Şahin, bu çocukların dijital dünyayla baş başa kaldığını anlattı.

Çocukları dijital cihazlarla yalnız bırakmamak gerektiğine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"O küçük ekranlar dünyanın her yerine açılan pencerelerdir. Çocuklar son zamanlarda video izleme platformlarıyla karşı karşıya kalıyor. Video izleme oyun oynamaya göre, zihinsel olarak daha pasif bir süreçtir. Çocukların uzun süre video izlemesini önermiyoruz. Bu süreç mental problemler ortaya çıkartabilir."

Doç. Dr. Şahin, video paylaşım platformlarının yapay zekaya benzeyen algoritmalar kullandığını aktararak, söz konusu platformların yapay zeka sayesinde bir alışveriş sitesindekine benzer "bu ürünü alanlar şunlara da baktı" gibi önerileri kullanıcıya sunduğunun altını çizdi.

- "Gözünüz çocuğunuzda olsun"

Bir çocuğun izlediği videonun başka bir çocuğa öneri olarak sunulduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Çocukların ilgisini her zaman kendi yaş gruplarına uygun videolara çekmez. Video izlerken 'otomatik oynatma' sekmesi açıksa bir sonraki görüntüyü platformun tercihine bırakmış oluyorsunuz, bunu kapatın. Video platformu da bu tercihi yaparken benzer kullanımlar üzerinden hareket ederek çocuğunuzun izlemesini istemediğiniz görüntüyü önüne çıkartabilir. Bazı video izleme platformlarında 'ebeveyn kontrol' sekmesini açmadıysanız, platformun önerdiği videolarla çocuğu baş başa bırakırsınız. Kendisine uygun olmayan içerikle karşılaşmaması için gözünüz çocuğunuzun üzerinde olsun, bu sekmeyi açın. Çocuğunuzun çizgi film izlediğini sanıyorsunuzdur ama korku öğeleri içeren video izliyor olabilir. Video bir süre çizgi film gibi ilerlerken bir anda korku öğeleriyle dolu hale bürünebiliyor. Bu da küçük yaştaki çocuklar için olumsuz durumlar ortaya çıkartabilir."

Şahin, son dönemde özellikle bir korku karakterinin çocukların yoğun olarak ilgisini çektiğini fark ettiklerine değinerek, "Bu korku karakteri, üzerindeki birtakım tasarım elementleri sayesinde özellikle çocukların dikkatini çekiyor. Uzun kollu, uzun bacaklı yapısı ve çıkarttığı ses, çocukların ilgisini topluyor. Bu karakterin bazı videoları 150 milyonlara kadar izleyiciye ulaşmış durumda." diye konuştu.