Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı
Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlüye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 47 kişi yakalandı
|30 Ocak 2021 11:31
|+Aa- Yazdır
Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlüye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 47 kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 90 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 500 polisin katıldığı ve yunus ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 47 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Polisin, 43 firari hükümlünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samsun'da üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi öldü
30 Ocak 2021 11:40
|Kırklareli'nde ormanda 2 ceset bulundu
30 Ocak 2021 11:13
|Yasak aşk skandalı kanlı bitti! Eşi intihar etti, eniştesini öldürdü
30 Ocak 2021 09:33
|Diyarbakır'da kadın cinayeti! Demir çubuk sokarak öldürdü
30 Ocak 2021 09:22
|Şüpheliler Özdağ olayını üzerlerine almadı: Ayırmaya çalıştım...
30 Ocak 2021 09:11
|Doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
30 Ocak 2021 08:40
|Depo olarak kullanılan evde 2 erkek cesedi bulundu
30 Ocak 2021 08:33
|Konya'da feci yangın: Anne- kız hayatını kaybetti
30 Ocak 2021 08:15
|Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğraflarını yere seren 4 kişi gözaltına alındı
30 Ocak 2021 00:37
|Oğlunu bıçaklayan adam pencereden atladı
29 Ocak 2021 22:20