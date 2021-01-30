Meslek liselerinin üretim geliri son 2 yılda yüzde 100 arttı

- Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı meslek liselerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretimden elde edilen gelir, son 2 yılda yüzde 100'ün üzerinde artarak 503 milyon 197 bin 847 Türk lirasına ulaştı.

MEB, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmede önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini son iki yıldır artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2018'deki üretimden elde edilen gelir 248 milyon 608 bin 785 lira olarak gerçekleşmişti. 2019'daki üretimden elde edilen gelir ise 400 milyon liraya ulaşmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle okullar uzun süre kapalı olmasına rağmen meslek liselerinin üretim kapasitesindeki artış geçen yıl da devam etti. Meslek liselerindeki üretimden 2020'de elde edilen gelir, 2018'e göre yüzde 100'ün üzerinde artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, son iki yılda mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaya ve eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Yapılan düzenlemeler ve planlamalar sonucunda son iki yılda bu kapsamdaki üretimlerden elde edilen gelirin 2018'e göre yüzde 100 artarak 500 milyon lira bandına ulaştığını bildiren Özer, şunları söyledi:

"2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce üretim yapılabilen çoğu üretim kaleminde sıkıntı yaşanmasına rağmen üretim portföyünde değişikliğe giderek bu sıkıntıyı aşmaya çalıştık. Özellikle maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. 2021'de bu kapasiteyi çok daha fazla güçlendireceğiz."

- "En fazla gelir İstanbul, Ankara ve İzmir'den"

Özer, geçen yılki üretimden en fazla gelir sağlayan üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu belirterek "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 61 milyon lira, Ankara 40 milyon lira ve İzmir 25 milyon lira gelir elde ettiler." bilgisini verdi.

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 10 milyon liralık üretimle İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci olduğunu bildiren Özer, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7,4 milyon liralık üretimle ikinci ve Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7,3 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu aktardı.

- "Öğrenci ve öğretmen payı yüzde 100 arttı"

Özer, meslek liselerinde döner sermaye kapsamında yapılan üretimin gelirinden öğretmen ve öğrencilerin de katkıları oranında pay aldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"2018'deki üretimden öğretmenlerin aldığı pay 31 milyon 232 bin lirayken bu pay 2020'de 74 milyon 522 bin 847 lira olarak gerçekleşti. Böylece son iki yılda öğretmenlerin üretimden aldıkları pay yüzde 139 artmış oldu. Benzer şekilde 2018'de yapılan üretimden öğrencilerin aldığı pay 14 milyon 236 bin lirayken, bu pay 2020'de 30 milyon 589 bin 490 lira olarak gerçekleşti. Böylece son iki yılda öğrencilerin üretimden aldıkları pay yüzde 115 artmış oldu."

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.