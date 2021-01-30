Bakan yardımcılığına atanan Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül kimdir?

30 Ocak 2021 tarihli atama kararlar Resmi Gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman DİNÇBAŞ iel Bülent Aksu görevden alındı. Yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı

Cengiz Yavilioğlu kimdir?

Cengiz Yavilioğlu, 20 Ağustos 1970'te Erzurum Çat'ta doğdu. Babasının adı Fikret, annesinin adı Yurdagül'dür.

Ekonomist Dr.; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Doktorasını Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı olarak göreve başladı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, TEDAŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ, Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Başkanlıklarını yaptı. Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. İngiltere Regent's Collage Ekonomi Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Yavilioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

24. Dönem Ak Parti Erzurum Milletvekilliği yapmıştır.

Şakir Ercan Gül kimdir?

Şakir Ercan Gül, 1967 senesinde Erzurum'da dünyaya geldi. Üniversiteyi 1988 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünde bitirdi.

Yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalı Vergi Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürleri üzerine yapan Şakir Ercan Gül, Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalında doktorasına devam etti.

Şakir Ercan Gül, 1998-1999 yılları arasında ABD'de (Boston) mesleki çalışma eğitimi aldı. 1988-1989 yılları arasında Halkbank Teftiş Kurulu'nda, 1989-2003 arasında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda Maliye Müfettişliği yaptı.

2003-2004 yılları arasında İstanbul Defterdarlığında Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunan Gül, ardından TMSF İkinci Başkanlığı görevini üstlendi.

Gül, 2010 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'na atandı. 22 Haziran 2012 tarihinde TMSF Başkanlığına yeniden görevlendirildi.

Bilimsel dergilerde tarihlerde ekonomi, mali ve idari konularda yayınlanmış makaleleri bulunan Şakir Ercan Gül, evli ve 2 çocuk babasıdır.