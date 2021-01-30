Erzurum, Erzincan ile Ağrı'da 685 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzurum, Erzincan ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 685 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
|30 Ocak 2021 12:31
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Erzurum, Erzincan ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 685 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da dün başlayan ve gün boyu aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle 277 köy yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 363, Ağrı'da ise 45 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
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