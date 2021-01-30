Şentop, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum." ifadesini kullandı
|30 Ocak 2021 12:38
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum." ifadesini kullandı.
Şentop, Twitter'daki hesabından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.
Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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