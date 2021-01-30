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İtfaiye eri, mahsur kaldığı yerden kurtarılan buzağıyı sırtında taşıdı

 30 Ocak 2021 12:50
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde itfaiye eri, saplandığı balçıktan kurtarılan buzağıyı bir süre sırtında taşıdı.

İlçede Bolaman Irmağı çevresinde otlayan buzağı, balçığa saplanarak mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, buzağıyı bulunduğu yerden çıkardı.

İtfaiye erlerinden biri de buzağıyı araca kadar sırtında taşıdı. Buzağı daha sonra sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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