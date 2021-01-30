Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 144 santimetreyle Hakkari'de, en az 5 santimetreyle Keltepe'de ölçüldü
|30 Ocak 2021 11:26
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- Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 144 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre; kar kalınlığı Hakkari'de 144, Kartalkaya'da 129, Palandöken'de 110, Yedi Kuyular'da 99, Uludağ'da 90, Haserek'te 80, Ovacık'ta 75, Davraz'da 72, Murat Dağı'nda 66, Ilgaz, Nemrut ve Sarıkamış'ta 56, Ergan ve Hazarbaba'da 50, Erciyes'te 45, Kartepe'de 36, Denizli'de 34, Elmadağ ve Çambaşı'nda 22, Yalnızçam ve Zigana'da 20, Mersivan'da 17, Yıldıztepe'de 16, Ladik'te 14 ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|30.01.2021
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-14
|-3
|Ilgaz
|KY
|-11
|-3
|Kartalkaya
|KY
|-10
|-3
|Kartepe
|KY
|-2
|2
|Nemrut Dağı
|KY
|-6
|-5
|Palandöken
|KY
|-6
|-4
|Sarıkamış
|ÇB
|-8
|-1
|Uludağ
|KY
|-9
|-3
|Yıldıztepe
|KY
|-8
|0
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu )
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