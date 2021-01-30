1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 144 santimetreyle Hakkari'de, en az 5 santimetreyle Keltepe'de ölçüldü
 30 Ocak 2021 11:26
+Aa- Yazdır
Kayak merkezlerinde son durum

- Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 144 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre; kar kalınlığı Hakkari'de 144, Kartalkaya'da 129, Palandöken'de 110, Yedi Kuyular'da 99, Uludağ'da 90, Haserek'te 80, Ovacık'ta 75, Davraz'da 72, Murat Dağı'nda 66, Ilgaz, Nemrut ve Sarıkamış'ta 56, Ergan ve Hazarbaba'da 50, Erciyes'te 45, Kartepe'de 36, Denizli'de 34, Elmadağ ve Çambaşı'nda 22, Yalnızçam ve Zigana'da 20, Mersivan'da 17, Yıldıztepe'de 16, Ladik'te 14 ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 30.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesKY-14-3
IlgazKY-11-3
Kartalkaya KY-10-3
KartepeKY-2 2
Nemrut Dağı KY-6-5
PalandökenKY-6-4
SarıkamışÇB-8-1
UludağKY-9-3
YıldıztepeKY-8 0

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu )
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Oğlunun zayıflamasından etkilenen baba 6,5 ayda 42 kilo verdi
30 Ocak 2021 13:28		 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
30 Ocak 2021 12:49
Erzurum, Erzincan ile Ağrı'da 685 köy yolu ulaşıma kapandı
30 Ocak 2021 12:31		 Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
30 Ocak 2021 10:57
Devlet korumasındaki çocukların eserleri 2021 yılı takvimini süsledi
30 Ocak 2021 10:32		 Çalışan evde mi kalsın ofise mi gelsin?
30 Ocak 2021 09:57
Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor
30 Ocak 2021 09:52		 Kılıçdaroğlu'nun 'militan' sözlerine şehit babasından tepki
30 Ocak 2021 09:37
Sivas'ta kar nedeniyle 438 köye ulaşım sağlanamıyor
30 Ocak 2021 09:17		 Farklı hastalıklara bürünen Korona, çocuklarda apandisit gibi seyrediyor
30 Ocak 2021 09:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:42 - Bakan Gül'den , Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki13:28 - Oğlunun zayıflamasından etkilenen baba 6,5 ayda 42 kilo verdi13:25 - Adıyaman'da 19 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:24 - 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı13:20 - 2021 yılı İLKSAN seçim takvimi açıklandı13:16 - Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
12:50 - İtfaiye eri, mahsur kaldığı yerden kurtarılan buzağıyı sırtında taşıdı12:49 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor12:48 - Bakan Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı12:39 - 21 yıl önceki pompacı cinayeti siyah otomobil ayrıntısıyla çözüldü12:38 - Şentop, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı12:31 - Erzurum, Erzincan ile Ağrı'da 685 köy yolu ulaşıma kapandı
12:26 - Bakan yardımcılığına atanan Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül kimdir?12:15 - Valilikten Boğaziçi açıklaması: 5 kişi gözaltına alındı12:00 - İçişleri 'Hibrit Tehdit Hibrit Terörizm-PKK, DEAŞ, FETÖ' raporu hazırlandı11:54 - YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi11:48 - Kurtulmuş'tan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
11:46 - PKK'lı teröristlerle iş birliği yapan şüpheli 'ilginç' bahanelere sığınmaya çalıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 bakan yardımcısı görevden alındı... Çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi
Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 30 artırıldı
Wikipedia FETÖ'cü hainlerin hizmetinde
Yasak aşk skandalı kanlı bitti! Eşi intihar etti, eniştesini öldürdü
MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı
Bakan Koca: 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü
Doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
Bilim Kurulu Üyesi: Zorunlu aşıdan taraf değilim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reddit wallstreet saldırısı 3
ülkemiz dışında ençok yaşanılası ülke 1
Namaz 1
dünyanın en uzun şarkısı 2
ezan 1
kalem açma kuyruğu 1
ananas 1
van kedisi 2
etek giyen kadın 1
iş görüşmesi 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam