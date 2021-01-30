1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

Kütahya'da, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle 50 koyununu satmak için 37 bin 500 liraya anlaşan 75 yaşındaki Abdullah Zengin, dolandırıcıların kurduğu tuzağın kurbanı oldu.
 30 Ocak 2021 13:16
+Aa- Yazdır
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

Bin 200 lira kapora alan yaşlı adamı dağ başına terk ederek verdikleri senedi geri alan şüpheliler, 35 bin 500 lira yerine 800 TL göndermekle yetindi.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlılar köyünde yaşlı karısıyla birlikte ikamet eden Abdullah Zengin, yaşlandığı için bakmakta zorlandığı 50 koyununu satıp borçlarından kurtulmak isterken kendisine kurulan tuzağa düştü.

Manisa'dan ticaret yapmak için Kütahya'ya geldiğini belirten 3 kişi, Abdullah Zengin'e ulaştı. Maddi zorluklar nedeniyle koyunlarını satmak isteyen Abdullah Zengin'le anlaşan 3 şüpheli, önce bin 250 TL para verip geri kalan parayı da 4 gün içerisinde ödeme dolayısıyla senet yaptı. Ertesi gün 50 koyun ile birlikte Abdullah Zengin'i de alarak Manisa'ya giden şüpheliler, Abdullah Zengin'i bir dağ başında bırakıp verdikleri senedi de alarak kaçtılar. Hayatını kurtardığına sevinen Abdullah Zengin, bir şehirler arası otobüse atlayarak köyüne döndü.

Dolandırıcılar dalga geçerek 800 TL gönderdiler

Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra Abdullah Zengin'i telefonla arayan şüpheliler, "Paranı Gediz Postanesi'ne gönderdik" dediler. Bir mutlulukla postaneye giden Zengin, yaşadığı şokların üzerine adeta bir şok daha yaşadı. Şüpheli şahıslar, 50 koyunun karşılığında geriye kalan 35 bin 500 TL yerine sadece 800 TL gönderdiler.

Başından geçenlerianlatan Abdullah Zengin, 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL aldığını belirtti. Zengin, "Dolandırıcılara 50 koyun verdim. Ertesi gün yükledik koyunları, beni de alıp Manisa'da bir köye gittik. Orada beni körpe bir yerde indirdiler. Koyunların da zaten 20 tanesini kesmişler. Koyunların karşılığında bana bir senet verdiler, senete karşılık bir hafta sonra 800 TL gönderdiler Gediz Postanesi'ne. Uğraştım ama paramı almamın imkanını bulamadım. 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL para aldım" dedi.

Bu günlerde torunlarının aldığı 6 koyunla uğraşan Abdullah ve Ayşe Zengin çifti, kendilerini dolandıranları bulunması ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
30 Ocak 2021 13:45		 21 yıl önceki pompacı cinayeti siyah otomobil ayrıntısıyla çözüldü
30 Ocak 2021 12:39
Samsun'da üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi öldü
30 Ocak 2021 11:40		 Firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı
30 Ocak 2021 11:31
Kırklareli'nde ormanda 2 ceset bulundu
30 Ocak 2021 11:13		 Yasak aşk skandalı kanlı bitti! Eşi intihar etti, eniştesini öldürdü
30 Ocak 2021 09:33
Diyarbakır'da kadın cinayeti! Demir çubuk sokarak öldürdü
30 Ocak 2021 09:22		 Şüpheliler Özdağ olayını üzerlerine almadı: Ayırmaya çalıştım...
30 Ocak 2021 09:11
Doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
30 Ocak 2021 08:40		 Depo olarak kullanılan evde 2 erkek cesedi bulundu
30 Ocak 2021 08:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:42 - Bakan Gül'den , Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki13:28 - Oğlunun zayıflamasından etkilenen baba 6,5 ayda 42 kilo verdi13:25 - Adıyaman'da 19 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:24 - 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı13:20 - 2021 yılı İLKSAN seçim takvimi açıklandı13:16 - Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
12:50 - İtfaiye eri, mahsur kaldığı yerden kurtarılan buzağıyı sırtında taşıdı12:49 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor12:48 - Bakan Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı12:39 - 21 yıl önceki pompacı cinayeti siyah otomobil ayrıntısıyla çözüldü12:38 - Şentop, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı12:31 - Erzurum, Erzincan ile Ağrı'da 685 köy yolu ulaşıma kapandı
12:26 - Bakan yardımcılığına atanan Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül kimdir?12:15 - Valilikten Boğaziçi açıklaması: 5 kişi gözaltına alındı12:00 - İçişleri 'Hibrit Tehdit Hibrit Terörizm-PKK, DEAŞ, FETÖ' raporu hazırlandı11:54 - YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi11:48 - Kurtulmuş'tan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
11:46 - PKK'lı teröristlerle iş birliği yapan şüpheli 'ilginç' bahanelere sığınmaya çalıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 bakan yardımcısı görevden alındı... Çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi
Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 30 artırıldı
Wikipedia FETÖ'cü hainlerin hizmetinde
Yasak aşk skandalı kanlı bitti! Eşi intihar etti, eniştesini öldürdü
MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı
Bakan Koca: 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü
Doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
Bilim Kurulu Üyesi: Zorunlu aşıdan taraf değilim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uğursuz 1
özgüvenin altının boş olması 1
etek giyen kadın 1
Cebelitarık boğazı 1
çocuk tacizleri 1
dünyanın en uzun şarkısı 2
jağ 1
Simpson kehanetleri 1
mortal kombat 1
Ali mühendis 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam