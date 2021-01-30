2021 yılı İLKSAN seçim takvimi açıklandı
İLKSAN Ana Statüsünün 5 inci maddesinde sayılan organların teşekkül ettirilmesi amacıyla Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesine göre; ilçe temsilci seçimleri 2021 Nisan ayı, il temsilci seçimleri ise 2021 Haziran ayı içerisinde yapılacaktır.
|30 Ocak 2021 13:20
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