Adıyaman'da 19 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|30 Ocak 2021 13:25
|+Aa- Yazdır
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 19 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri 'Hibrit Tehdit Hibrit Terörizm-PKK, DEAŞ, FETÖ' raporu hazırlandı
30 Ocak 2021 12:00
|PKK'lı teröristlerle iş birliği yapan şüpheli 'ilginç' bahanelere sığınmaya çalıştı
30 Ocak 2021 11:46
|Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
30 Ocak 2021 11:21
|Mardin'de patlayıcılarla ülkeye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı
30 Ocak 2021 11:14
|Wikipedia FETÖ'cü hainlerin hizmetinde
30 Ocak 2021 07:10
|Konya merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
29 Ocak 2021 21:25
|İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
29 Ocak 2021 21:10
|Karlov suikastı davasında 7 sanığın tutukluluğuna devam kararı
29 Ocak 2021 17:09
|Gözaltına alınan tuğgeneral 2006-2014 döneminde 'mahrem imamlar'la görüşmüş
29 Ocak 2021 16:33
|Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası
29 Ocak 2021 14:49