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Oğlunun zayıflamasından etkilenen baba 6,5 ayda 42 kilo verdi

Giresun'un Bulancak ilçesinde oğlunun diyet yaparak zayıflamasından etkilenen 61 yaşındaki Ali Yıldız, 6,5 ayda 42 kilo verdi.
 30 Ocak 2021 13:28
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Oğlunun zayıflamasından etkilenen baba 6,5 ayda 42 kilo verdi

Giresun'un Bulancak ilçesinde oğlunun diyet yaparak zayıflamasından etkilenen 61 yaşındaki Ali Yıldız, 6,5 ayda 42 kilo verdi.

Bulancak ilçesinde yayımlanan yerel gazetenin imtiyaz sahibi Yıldız, 17 Haziran 2020'de zayıflamaya karar verdi.

Yıldız, 137,5 kilogramla başladığı diyet sayesinde 6,5 ayda 42 kilogram zayıflayarak 95,5 kilograma düştü.

Ali Yıldız, AA muhabirine, uzun yıllardır kilo sorunu olduğunu, daha önceleri kilo vermek gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Oğlu Sinan Yıldız'ın diyet yaparak kilo vermeye başlamasının ardından kendisinin de zayıflamaya karar verdiğini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Sinan da 6 ayda yaklaşık 30 kilo verdi. Ben de bu şekilde diyet yapmaya karar verdim. Bulancak'ta bulunan diyetisyenim İsmail Savur ve eşi Merve Savur'un kliniğine başvurdum. Zaten oğlum da orada bu işi başarmıştı. Azmederek hem aç kalmadan hem hiçbir ek gıda ya da ilaç kullanmadan ısrarlı bir şekilde kilo verdim. Şu anda 95,5 kilodayım, ilk başladığımda ise 137,5 kilodaydım."

Yıldız, düzenli beslenme ve yürüyüşün önemine de dikkati çekerek "İsteyince yapılmayacak hiçbir şey yok. Çevremden birçok kişiden olumlu tepkiler aldım. Beni tanıyan, tanımayan herkes bu işin sırrını soruyor. Ben de istemek ve azmetmek olduğunu söylüyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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