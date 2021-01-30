Bakan Gül'den, Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
"Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir"
|30 Ocak 2021 13:42
|+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe'ye yapılan saygısızlığa hukukun göz yumamayacağını belirtti.
Bakan Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut'. Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Cenab-ı Hakkın emridir; evimi her türlü kirden temiz tut.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 30, 2021
Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabeye saygısızlığına hukuk göz yumamaz.
Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı
30 Ocak 2021 12:48
|Şentop, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı
30 Ocak 2021 12:38
|YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi
30 Ocak 2021 11:54
|Kurtulmuş'tan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
30 Ocak 2021 11:48
|2 bakan yardımcısı görevden alındı... Çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
30 Ocak 2021 10:01
|Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesini AK Parti'den tepki
30 Ocak 2021 09:55
|Bakan Akar, Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti
30 Ocak 2021 09:42
|CHP ve DEVA'dan 'sistem' ittifakı
30 Ocak 2021 07:59
|Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
30 Ocak 2021 07:07
|Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Ocak 2021 03:00