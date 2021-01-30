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Kabe fotoğrafının yere serilmesine YÖK'den tepki

YÖK: Bu necip milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan 'edep ve hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır.
 30 Ocak 2021 14:02
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Kabe fotoğrafının yere serilmesine YÖK'den tepki

Yükseköğretim Kurulundan, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Bu necip milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan 'edep ve hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır." açıklaması yapıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinde dün Kabe-i Muazzama'nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provokatif bir eylem gerçekleştiği belirtildi.

Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birinin de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermek olduğu aktarılan açıklamada, "Bu necip milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan 'edep ve hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, üniversitelerin sadece bilimsel faaliyetlerin yapıldığı yerler olmayıp kendi milletinin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesillerin, ahlaklı ve dürüst vatandaşların yetiştirildiği kurumlar da olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bu gibi çirkin davranışların ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır. Dolayısıyla öğrencileri de dahil tüm akademi camiasının, toplumun müşterek hassasiyet noktaları, değerleri ve kutsallarına karşı her zaman dikkatli, nezaketli ve saygılı bir üslubu benimsemesinin kendisini ayakta tutan bu topluma karşı bir vazifesi olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz."
Anadolu Ajansı
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