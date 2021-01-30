Kabe fotoğrafının yere seren şüpheliler adliyeye sevk edildi
|30 Ocak 2021 14:05
|+Aa- Yazdır
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan Güvenlik Şube Müdürlüğünce dün akşam gözaltına alınan D.D, S.N.B, H.K. ve S.C.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hatalı dönüş yaptı, motosikletli polise çarparak yaraladı
30 Ocak 2021 15:14
|Çocuklarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 ölü
30 Ocak 2021 14:35
|Bursa'da polis ekiplerine silahlı saldırı: 4 kişi yakalandı
30 Ocak 2021 14:33
|Eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi
30 Ocak 2021 14:12
|Bursa'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
30 Ocak 2021 13:45
|Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
30 Ocak 2021 13:16
|21 yıl önceki pompacı cinayeti siyah otomobil ayrıntısıyla çözüldü
30 Ocak 2021 12:39
|Samsun'da üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi öldü
30 Ocak 2021 11:40
|Firari hükümlülere yönelik şafak operasyonunda 47 kişi yakalandı
30 Ocak 2021 11:31
|Kırklareli'nde ormanda 2 ceset bulundu
30 Ocak 2021 11:13