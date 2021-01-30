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Eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi

Muğla'da, 2013'te ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, aynı araçtaki genci öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından tahrik indirimi uygulanan sanık Lütfü Sefa Berberoğlu hakkındaki karara itiraz edildi.
 30 Ocak 2021 14:12
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Eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi

Muğla'da, 2013'te ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, aynı araçtaki genci öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından tahrik indirimi uygulanan sanık Lütfü Sefa Berberoğlu hakkındaki karara itiraz edildi.

Öldürülen Sedef Berberoğlu'nun aile avukatı Kemal Ertuğrul, AA muhabirine, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi verdiklerini, haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

Sanığın daha önce defalarca müvekkilini yaraladığını, bulunduğu konuta saldırdığını, kayınvalidesini ve orada bulunan diğer kişileri darbedip, hakkında defalarca uzaklaştırma kararları alındığını aktaran Ertuğrul, "Biz kararın yeniden değerlendirilerek, sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini bekliyoruz." dedi.

Öldürülen Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan ise kızının acısını hala ilk günkü gibi yaşadığını bildirdi.

Verilen karardan dönülmesini istediklerini anlatan Kan, "8 yıldır ciğerim yanıyor. Bu sürede kızımın acısını biraz olsun torunumla hafifletmeye çalışıyorum. Daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulanmasını istiyorum. Kızım ve öldürülen tüm kadınlar için adalet istiyorum." diye konuştu.

- Olay

Muğla'da 13 Eylül 2013'te Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı 26 yaşındaki eşi Sedef Berberoğlu ile araçta bulunan 18 yaşındaki Abdullah Tekin'i pompalı tüfekle öldürmüş, 31 yaşındaki Okan Duran ise kaçarak kurtulmuştu.

Olayın ardından teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mahkeme, sanığı, eşi Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını bozmuştu.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, sanığa, Sedef Berberoğlu'nu öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının tahrik indirimi uygulanıp 24 yıla, Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 14 yıl hapis cezasının ise yine tahrik indirimiyle 7 yıla düşürülmesine hükmedilmişti.
Anadolu Ajansı
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