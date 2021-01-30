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Bursa'da polis ekiplerine silahlı saldırı: 4 kişi yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polise silahla ateş eden zanlı yakalandı.
 30 Ocak 2021 14:33
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine silahla ateş açan ve gözaltına alınan zanlı ile 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nden dün gece saatlerinde gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahla ateş ettikten sonra kaçan ve Gemlik ilçesinde yakalanan A.B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sahte kimlik taşıdığı belirlenen ve işlemlerin ardından Orhangazi'ye gönderilen A.B.A, adliyeye sevk edildi.

Zanlının yakalandığı evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine ikametteki M.C, A.B, H.Ö. ve F.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişi de adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, zanlının elinde silahla dolaştığı, polis ekiplerine ateş ettiği ve ardından dükkana kaçtığı görülüyor.

Orhangazi ilçesinde bir tamirci dükkanında elinde silah olan bir kişinin gezdiği ihbarını alan ekipler adrese gitmiş, polis ekiplerini görünce ateş eden ve kaçan A.B.A. Gemlik'te yakalanmıştı.

Öte yandan şüpheli A.A'nın polis ekiplerine ateş etmesi ve kaçması çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlının polise ateş etmesi ve ardından dükkana kaçması yer aldı.
Anadolu Ajansı
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