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Çocuklarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 ölü
Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi öldü.
|30 Ocak 2021 14:35
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Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi öldü.
Mustafa Çelik'in (47) kullandığı 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu 34. kilometrede sulama kanalına düştü.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.
Sürücü ile eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülbahar Çelik, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralılar, hastanelerdeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çelik ailesinin, Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.Samsun'da bir yakınlarını birliğine teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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