1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronadan hayatını kaybeden Belediye Başkanı'ın cenazesi toprağa verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hatay'ın Yayladağı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ın cenazesi Antakya ilçesinde defnedildi.
 30 Ocak 2021 14:36
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hatay'ın Yayladağı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ın cenazesi Antakya ilçesinde defnedildi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 30 Aralık'ta Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan ve 6 Ocak'ta sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görürken dün hayatını kaybeden Sayın'ın cenazesi Hatay'a getirildi.

Sayın'ın cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'nde kılınan namazın ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili ile vatandaşlar katıldı.

2019 Mahalli İdareler Seçimi'ne AK Parti'den girerek Yayladağı Belediye Başkanı olan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıydı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tokat'ın 3 ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı
30 Ocak 2021 15:15		 Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya satıyor
30 Ocak 2021 15:13
Oğlunun zayıflamasından etkilenen baba 6,5 ayda 42 kilo verdi
30 Ocak 2021 13:28		 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
30 Ocak 2021 12:49
Erzurum, Erzincan ile Ağrı'da 685 köy yolu ulaşıma kapandı
30 Ocak 2021 12:31		 Kayak merkezlerinde son durum
30 Ocak 2021 11:26
Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
30 Ocak 2021 10:57		 Devlet korumasındaki çocukların eserleri 2021 yılı takvimini süsledi
30 Ocak 2021 10:32
Çalışan evde mi kalsın ofise mi gelsin?
30 Ocak 2021 09:57		 Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor
30 Ocak 2021 09:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - Tokat'ın 3 ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı15:14 - Hatalı dönüş yaptı, motosikletli polise çarparak yaraladı15:13 - Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya satıyor14:44 - Yangında kızı ile birlikte hayatını kaybeden hemşirenin geride bıraktıkları yürek burktu14:42 - Kargo ile küçük ürünleri, büyük pakette yollamayın14:36 - Koronadan hayatını kaybeden Belediye Başkanı'ın cenazesi toprağa verildi
14:35 - Çocuklarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 ölü14:33 - Bursa'da polis ekiplerine silahlı saldırı: 4 kişi yakalandı14:12 - Eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi14:05 - Kabe fotoğrafının yere seren şüpheliler adliyeye sevk edildi14:02 - Kabe fotoğrafının yere serilmesine YÖK'den tepki13:45 - Bursa'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
13:42 - Bakan Gül'den, Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki13:28 - Oğlunun zayıflamasından etkilenen baba 6,5 ayda 42 kilo verdi13:25 - Adıyaman'da 19 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:24 - 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı13:20 - 2021 yılı İLKSAN seçim takvimi açıklandı
13:16 - Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 bakan yardımcısı görevden alındı... Çok sayıda atama kararnamesi yayımlandı
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
YSK, seçime girebilecek 17 partiyi belirledi
Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 30 artırıldı
Doğum günü partisinde yakalandı, polislere yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı
Yasak aşk skandalı kanlı bitti! Eşi intihar etti, eniştesini öldürdü
Wikipedia FETÖ'cü hainlerin hizmetinde
Bakan Koca: 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü
Bakan yardımcılığına atanan Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül kimdir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alarmdan önce uyanmak 1
1250 liraya satılan kütük 1
kalakalmak 2
futbol 1
Sahte ricat 1
moussa marega 1
Mayışmak 1
z kuşağı 5
antibiyotik 1
van kedisi 2
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam