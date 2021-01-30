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Yangında kızı ile birlikte hayatını kaybeden hemşirenin geride bıraktıkları yürek burktu

Meram ilçesindeki 5 katlı apartmanın son katında, hemşire anne ile yangından kurtulabilmek için aşağı atlayan çocuğunun öldüğü olayın geride bıraktıkları yürek buruktu.
 30 Ocak 2021 14:44
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Melikşah Mahallesi Meltemler Sokağı'ndaki apartmanın son katında, elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangında, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Sevim Kayhan (36) ile aşağıya atlayarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki kızı Melek Dağ'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Evin kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından, eşyaların çoğunun kullanılamaz hale geldiği ve yangından dolayı büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Yangın sırasında aşağıya atlayarak hayatını kaybeden küçük Melek'in yanan eşyaları ise görenlerde derin bir hüzün bıraktı.

- "Aşağıya atlama sakın' şeklinde sesler geliyordu"

Kayhan'ın alt komşusu Halil Kahraman, saat 02.00'de sesler üzerine uyandığını söyledi.

Binaya hırsız girdiğini sandığını ifade eden Kahraman, "Sevim Hanım, bu eve kasım ayında taşındı. Daha 3 ay bile olmamıştı. Sesleri biraz dinledikten sonra koridora çıktım.'Aşağıya atlama sakın' şeklinde sesler geliyordu. Meğer hırsız değil yangın varmış ve kız pencereye çıkmış. Çıkan duman da üst tarafa gittiği için ilk başta yangın olduğunu anlamadım." diye konuştu.

Kahraman, Kayhan ile kızını kurtarmaya çalıştığını ancak alevlerden içeriye giremediğini anlattı.

Yangının, itfaiye ekiplerinin çabasıyla yaklaşık 1,5 saatte söndürüldüğünü aktaran Kahraman, "Kadın evden çıkmaya çalışmış ancak çıkamamış. Yatak odasının bulunduğu koridorda hayatını kaybetmiş. Buraya yeni taşındığı için tam olarak tanışamamıştık. Kocasıyla ayrı yaşadığını öğrendik. Çok tatlı bir kızı vardı. Çok üzüldük." diye konuştu.

- "Komşular atlamaması için çok bağırmış"

Binanın altında hırdavat dükkanı olan Turgay Reisoğlu ise yaşanan olayın ardından çok üzüldüklerini söyledi.

Kayhan'ın iyi bir insan olduğunu dile getiren Reisoğlu, "Komşuluğu çok iyiydi. Evi iki ay önce satın almıştı. Devamlı gelir gider, alışveriş yapardı. Yangın sırasında kızı aşağıya atlayarak hayatını kaybetti. Karşı apartmandaki komşular atlamaması için çok bağırmış ama kız dayanamamış." diye konuştu.

Öte yandan anne ile kızının cenazesinin, bugün memleketi Akşehir'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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