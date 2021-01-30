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Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya satıyor

Bursa'da seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile, şimdi kurdukları fabrikada dünyaya boza satıyor.
 30 Ocak 2021 15:13
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Seyyar satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya satıyor

Bursa'da seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile, şimdi kurdukları fabrikada dünyaya boza satıyor.

Bulgaristan'dan Bursa'ya 1950 yılında göç eden Nazif Kuşku, bildiği iş olan boza yaparak Bursa sokaklarında satmaya başladı. Bu işi oğlu Basri Kuşku'ya da öğretti. Babasıyla birlikte Bursa sokaklarında güğümle uzun yıllar seyyar olarak boza satan Basri Kuşku, bu işi Atakan Kuşku'ya da öğretti. Seyyar satıcı olarak uzun yıllar Bursa sokaklarında boza satan aile, ilk dükkanların Gazcılar Caddesinde açtı. Artan talep üzerine bu işi seri üretime çeviren aile, şimdi kurdukları fabrikada Türkiye'nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine yılda 4 milyon litre boza satıyor. Türkiye'nin sayılı boza markaları arasına giren Ömür Boza, şu an üçüncü kuşak Atakan ve Samet Kuşkuyla üretimini sürdürüyor.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan boza bir çok vitamin ihtiva ediyor. TÜBİTAK'ta yapılan testlerde bozada yüksek miktarda çinko, B12, B7 vitamini, folik asit olduğu ortaya çıktı.

Bursa'ya 1950 yılında göç ettiklerini ifade eden Basri Kuşku, "Bursa'ya geldiğimiz günden itibaren bozacılık yapıyoruz. Bu işi babam Nazif Kuşku başlattı. Ben de ondan öğrendim. Bu işe seyyar satıcılık yaparak başladık. Güğümle sokaklarda çok boza sattık. Seyyar satıcılıkla başladığımız sektörde şimdi kurduğumuz fabrikada Türkiye'nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapıyoruz. Ben de işi oğlum Atakan Kuşku'ya bıraktım" dedi.

Bu işte üçüncü kuşak olduğunu ifade eden Atakan Kuşku, "Bu işe dedem başlamış, şimdi ben devam ettiriyorum. Türkiye'de boza göndermediğimiz il yok Amerika, Almanya ve farklı ülkelere de ihracat yapıyoruz. Yılda 4 milyon 4 litre boza üreterek yurt içi ve dışına satış yapmaktayız. Ürettiğimiz bozaları TÜBİTAK'a tahlile gönderdik. Bozada yüksek miktarda çinko bulunuyor. Bunun yanında B12 ve B7 vitamini, folik asit olduğu çıktı" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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