Sağlıkçılar, kış şartlarına rağmen aşı çalışmalarını sürdürüyor
|30 Ocak 2021 15:18
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OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde 75 yaş ve üzeri evde sağlık hizmeti alan vatandaşların aşılanmaları, zorlu kış şartlarına rağmen devam ediyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen 'Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla ülke genelinde başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, zorlu mevsim şartlarında evde sağlık hizmeti alan kayıtlı hastalara koronavirüs aşını evlerde uyguladı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, mevsim şartlarının zorladığı dönemde bile fedakarca çalışan sağlık personelleri sayesinde vatandaşların evlerinde aşılarının yapılmakta olduğunu belirterek, halk sağlığı için hizmet eden sağlık personellerine teşekkür edip kolaylıklar diledi.
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