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Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine başladı.
 30 Ocak 2021 15:22
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Ağdam kentinin Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı.

Azerbaycan ve Rusya milli marşları ile İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Zakir Hasanov, merkezde görev yapacak Türk ve Rus askerlere başarılar diledi.

Hasanov, merkezde Türk ve Rus askerler arasında dostluk ilişkilerinin oluşacağından emin olduğunu belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, bölgedeki barış ve istikrarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çabaları ve kararlı iradeleri sayesinde sağlandığını kaydetti.

Karaosmanoğlu, ortak merkezin, ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, tarafların şikayet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak maksadıyla faaliyet yürüteceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de ortak merkezin bölgede barış ve huzura hizmet edeceğini belirterek, görevli askerlere başarı dileklerinde bulundu.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Bildiride, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de imzalanmıştı.

Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında 4 hektar alana kurulu ortak merkezde 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Ortak merkezde insansız hava aracı (İHA) personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapacak.

Mescit ve kiliseye de yer verilen ortak merkezin güvenliğini ise Azerbaycan askerleri sağlayacak.
Anadolu Ajansı
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