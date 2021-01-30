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AÖF final sınavı sonuçları açıklandı
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı
|30 Ocak 2021 15:23
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları açıklandı.
AÖF final sınavları 23, 24 ve 25 Ocak 2021 tarihlerinde yapılmıştı.
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