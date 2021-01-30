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Sultan öğretmen, 5 bin çocuğa masallarla ulaştı

Türkçe öğretmeni Sultan Doksöz, geliştirdiği "Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim" projesiyle, Türkiye genelinde uzaktan eğitimdeki yaklaşık 5 bin çocuğun ruhuna Anadolu masallarıyla dokundu.
 30 Ocak 2021 15:28
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Sultan öğretmen, 5 bin çocuğa masallarla ulaştı

Ankara'daki Cebeci Ortaokulunda görev yapan 15 yıllık Türkçe öğretmeni Doksöz, Kovid-19 salgını nedeniyle marttan itibaren ağırlıklı olarak uzaktan eğitimle okullarına devam eden öğrencilerinin ders motivasyonlarını artırmak, eğitimlerini daha etkili ve eğlenceli hale getirmek amacıyla elini taşın altına koydu.

Salgın döneminde "Türkülerimiz Yeşeriyor", "Her Güne Bir Kitap", "Tekerlemeler Dilimde, Dilim de Gelişmekte", "Deyimler Kovid-19'a Karşı", "Her Güne Bir Şiir" gibi projelerle öğrencilerine ulaşan Doksöz, "Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim" projesiyle de okul sınırlarını aşarak Türkiye genelindeki çocukları masalların dünyasında yolculuğa çıkardı.

Görev yaptığı okulda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Doksöz, Kovid-19 salgınının çocukların korku ve kaygılarını artırdığına, uzak kaldıkları okula karşı motivasyonlarını da düşürdüğüne dikkati çekerek, projeleriyle çocukların yaşadığı bu olumsuz etkileri en aza indirmek istediğini vurguladı.

"Anadolu'muzun güzel masallarını çocuklarıma aktardım"

Doksöz, çocukların hayal dünyasını geliştirmek amacıyla uyguladığı "Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim" projesine ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Masalın çocuğun gelişimine çok büyük katkıları var. Bu projeyle hem kendi yazdığım masalları hem de Anadolu'muzun güzel masallarını çocuklarıma aktardım. Hem farklı masallarla hem de kültürel köklerimizle tanışıp dijital dünyadan mümkün olduğunca çocukları uzaklaştırarak teknoloji bağımlılığının önüne geçmeye çalıştım.

Önce okulumdaki öğrencilere masal anlatırken bir anda Türkiye'nin farklı illerinden bana gelen teklifler doğrultusunda masallar anlatmaya başladım. Ordu, Hatay, Kayseri ve daha birçok ilden yaklaşık 5 bin çocuğa ulaştım. Proje, çocuklar üzerinde çok etkili oldu. Bir süre sonra çocuklar da masal anlatmaya başladı. Hatta anlattıkları masalları resimlediler."

Çocukların, Türkiye'nin kültürel özelliklerini taşıyan masalları öğrenmesinin önemine işaret eden Doksöz, yayımlanmış 10 masal ve 1 şiir kitabının olduğunu da belirtti.

Çocuklar hiç dinlemedikleri türkülerle tanıştı

Salgın döneminde uyguladığı bir başka proje olan "Türkülerimiz Yeşeriyor" ile çocukların daha önce hiç dinlemedikleri türkülerle tanıştığını, bunların hikayelerini araştırdığını anlatan Doksöz, "Her Güne Bir Kitap" projesinde de çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi, ekrandan günün belli saatlerinde uzak kalmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her biri için ayrı kitaplar belirlediğini dile getiren Doksöz, velilerden de bu projelerle ilgili çok olumlu dönüşler aldığını ifade etti.

Doksöz, "Tekerlemeler Dilimde, Dilim de Gelişmekte" projesiyle ise çocukların dil becerilerini geliştirirken uzaktan eğitim sürecini eğlenceli hale getirmek istediğini, çocukların tekerleme söylerken çektikleri videoları kendisine ilettiğini belirtti.

Türkçe öğretmeni Sultan Doksöz, "Deyimler Kovid-19'a Karşı" projesiyle deyimlerin anlatımdaki güzelliğini ve gücünü öğrencilerime göstermeyi amaçladım. Arkadaşlarıyla birlikte deyimler sözlüğünü okuyarak daha önce hiç duymadıkları, bilmedikleri deyimleri öğrendiler. Daha sonra bu deyimleri resimlediler. Böylece teknolojiden biraz daha uzaklaşarak boyaların renkli dünyasına geçiş yapmış oldular." diye konuştu.

Öğrencileri ve ailelerinin "Her Güne Bir Şiir" projesi kapsamında salgın süresince akşamları lambaları söndürüp birlikte şiir okuduğunu dile getiren Doksöz, "Aile bağlarını, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla 'Her Güne Bir Şiir' projemle akşamları şiir okuduk. Şiir, çocuğa dilin matematiğini kavratır, duygusal zekasını geliştirir. Bu durum günümüzde çok ihtiyacımız olan konulardan biri. Çünkü okuduğunu anlamayan bir sürü öğrencimiz var. Ben şiirle, çocukların algılama, anlama düzeylerinin çok gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğrencilerimin yazma becerilerinin inanılmaz güçlü olduğunu gördüm"

Aynı zamanda "Oku, anla, anlat. Yazarın sonundan farklı bir son yarat" projesini de yürüttüğünü söyleyen Doksöz, şunları kaydetti:

"Bu projede de çocuklar, okuduğu kitapları anlattı, bunların videolarını çekip attı. Ben de genel bir değerlendirme yaptım. Bu projedeki amacım da çocukların hayal dünyasını güçlendirip yazma becerilerini geliştirmekti. Proje sonunda bazı öğrencilerimin yazma becerilerinin gerçekten inanılmaz güçlü olduğunu gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Çocuklar, yazarın oluşturduğu sondan farklı bir son oluşturdu."
Anadolu Ajansı
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