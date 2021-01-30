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Rüşvet aldığı iddia edilen 6 polis ve 1 avukat tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar sırasında taraflardan menfaat temin ettikleri iddiasıyla 6 polis ve buna aracılık ettiği iddiasıyla bir avukat tutuklandı.
 30 Ocak 2021 15:40
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Rüşvet aldığı iddia edilen 6 polis ve 1 avukat tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar sırasında taraflardan menfaat temin ettikleri iddiasıyla 6 polis ve buna aracılık ettiği iddiasıyla bir avukat tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturmalar sırasında taraflardan menfaat temin ettikleri iddia edilen polis memurları ve buna aracılık ettikleri ileri sürülen avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

27 Ocak'ta düzenlenen operasyonla aralarında bir komiserin bulunduğu 6 polis ile bir avukat gözaltına alındı. Şüpheliler, dün sevk edildikleri Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "rüşvet alıp vermek, nüfuz ticareti kullanma" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Gebze Adliyesi'nde görevli hakim ve cumhuriyet savcılarını rüşvet almakla ve bu suretle kişileri tutuklayıp ya da serbest bırakmakla itham ettiği gerekçesiyle, soruşturmadaki bazı şüphelilerin avukatı olduğu anlaşılan B.U. ile bu paylaşımı ilçedeki yerel bir sitede haber yaptığı tespit edilen sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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