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Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

Burdur-Antalya kara yolu kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.
 30 Ocak 2021 16:00
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Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı

Burdur-Antalya kara yolu kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

Burdur-Antalya kara yolunda öğle saatlerinden itibaren kar ve fırtına etkili oldu. Kara yolunun Burdur girişinde kar ve fırtına nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent merkezine yakın Antalya Kavşağı'nda ve Kurna rampasında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçişlere izin verilmiyor.

Çeltikçi ilçesindeki Tekke rampalarında ise kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kara yolunda kent merkezinden Antalya istikametine, Çeltikçi ilçesinden ise Burdur istikametine ulaşım durduruldu.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
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